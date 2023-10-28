الإمارات تستعد للخروج من القائمة الرمادية لـ"الفاتف"

المصدر: دبي- البيان

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تستعد الإمارات للخروج من القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بعد أن نجحت في تحقيق تقدم كبير في ما يتعلق بإجراءات الالتزام بمكافحة غسل الاموال.

ونقلت صحيفة فايناشنال تايمز عن فرقة العمل التي تتخذ من باريس مقرا لها قولها الجمعة إن دولة الإمارات التي تعد مركزا ماليا رائدا قد أدخلت سلسلة من الإجراءات اللازمة لخروجها من قائمة الدول قيد المراقبة المتقدمة.

وأوضحت مجموعة العمل المالي "فاتف" أن الإمارات حققت تقدما بالفعل في مجالات أبرزها تسهيل إجراءات التحقيق في جرائم غسل الاموال، وفرض عقوبات على أي جوانب لعدم الالتزام من جانب المؤسسات المالية، كما انها تكثف الملاحقات القضائية.

وأشارت المجموعة إلى أنها ستقوم من أجل ذلك بزيارات ميدانية للتأكد من أن هذه التغييرات ستكون مستدامة.

وستؤشر عمليات الفحص الناجحة إلى أن الإمارات، ومعها باربادوس وجبل طارق وأوغندا، يمكن أن تخرج من القائمة الرمادية خلال الجلسة الموسعة المقرر عقدها خلال شهر فبراير المقبل.

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