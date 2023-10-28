مجلس إدارة «أدنوك للحفر» يوافق على تسهيلات جديدة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلنت شركة أدنوك للحفر، أمس، أن مجلس إدارتها أصدر قراراً بالتمرير، يتضمن الموافقة على إبرام اتفاقية تسهيلات مالية خاصة بالشركة. وأشارت في بيان لسوق أبوظبي إلى أن التسهيلات تتعلق بالموافقة على تسهيل قرض لأجل بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم)، وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.84 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أنه سيتم استخدام التسهيل لسداد القرض المشترك الحالي بمبلغ متساوٍ والذي ينتهي نوفمبر المقبل لافتة إلى أن التسهيل الائتماني المتجدد الجديد (بالدرهم) سوف يمول نمو الشركة.

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