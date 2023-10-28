«دانوب» تخصص وحدات عقارية لدعم مبادرات مؤسسة محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «دانوب» للتطوير العقاري تخصيصها وحدات عقارية بقيمة 25 مليون درهم لدعم برامج العمل الخيري والإنساني، التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية في مختلف أنحاء العالم.

وتعهدت الشركة بتقديم وحدات عقارية، خلال السنوات الخمس المقبلة، من أجل المساهمة في دعم مشاريع المؤسسة الأكبر من نوعها محلياً وإقليمياً، والتي تعمل ضمن منظومة تستهدف دعم قطاعات حيوية في المجتمعات والبلدان المعنية، وإيجاد حلول عملية ومبتكرة للتصدي للتحديات الثقافية والمعرفية والاقتصادية والمجتمعية والصحية والبيئية والإنسانية، وتعد هذه المساهمة الأولى من نوعها في دعم الوقف العقاري لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية.

وقال رضوان ساجان المؤسس ورئيس مجلس إدارة «دانوب»: «فخورون بالمساهمة في دعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، التي تحمل معاني إنسانية وحضارية سامية، وتؤكد في الوقت نفسه تجذر قيم التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الإماراتي، الذي يسعى إلى نشر بذور الخير في كل أنحاء العالم».

وأضاف: «تعبر مساهمتنا عن التزامنا بدعم المبادرات الإنسانية، وحرصنا على ترجمة مسؤوليتنا المجتمعية ومساندة مبادرات الخير، التي تطلقها دولة الإمارات، لتنفيذ برامج مستدامة تترك بصمة إيجابية في حاضر المجتمعات الإنسانية ومستقبلها».

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