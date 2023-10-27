اختتام بطولة الإمارات للقهوة “آيروبرس” 2023

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اختتمت مساء اليوم الجمعة فعاليات النسخة السابعة من بطولة الإمارات للقهوة “آيروبرس” 2023 بنجاح في مركز دبي للسلع المتعددة. شهدت هذه البطولة مشاركة واسعة من صناع القهوة وعشاقها من مختلف الجنسيات .

بعد منافسات قوية استمرت على مدى ثلاثة أيام، تم تتويج الفائزين في هذه البطولة المميزة، التي شهدت مشاركة كبيرة من مواطني الإمارات والمقيمين من مختلف الجنسيات. تألق الفلبيني ألكسندر برناردو من مقهى توجا وتوج بطلاً للنسخة السابعة من بطولة الإمارات للقهوة” آيروبرس” 2023 ، بعد أن احتل المركز الأول بجدارة. وفي المركز الثاني جاءت العمانية ميثاء الغيلاني، بينما حصلت السيرلانكية ريزانا رازمي من “دي أر في إن كوفي” على المركز الثالث.

تميزت هذه البطولة بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، حيث تجمعت مواهب متميزة من جميع إمارات الدولة. نظرًا للنجاح السابق لهذه البطولة وللتأثير الإيجابي الكبير في مجتمع القهوة في الإمارات.

سيحصل الفائزون في هذه البطولة على فرصة للمنافسة في نهائيات بطولة العالم للآيروبريس 2023 في ملبورن، أستراليا، في ديسمبر المقبل.

و أشاد سعيد السويدي، مدير السلع الزراعية في مركز دبي للسلع المتعددة الذي استضاف البطولة، بالتطور المستمر لبطولة الآيروبريس مؤكدا على أهمية هذا الحدث العالمي وتأثيره الإيجابي.

من جانبه، قال منظم الحدث والرئيس التنفيذي لشركة Mokha 1450، غارفيلد كير: “تزداد أهمية بطولة القهوة الآيروبريس مع كل نسخة، وهذا العام تجاوزت جميع التوقعات. نبارك لجميع الأبطال، ونهنئ بشكل خاص بطلنا الوطني الجديد ألكسندر برناردو من Toga Cafe، كما نبارك للفائزة بالمركز الثاني ميثاء الغيلاني، وللفائزة بالمركز الثالث ريزاناريزمي من DRVN Coffee.”

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