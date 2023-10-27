«إينوك» تنظم فعالية للتبادل المعرفي بمجال التقنية

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، استضافت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، فعالية مكرسة للتبادل المعرفي، شارك فيها عدد من أبرز الرواد في المجال التكنولوجي، وذلك في إطار جهود المجموعة الرامية لتوفير رؤى تقنية متكاملة تلبي احتياجات فرق عملها وعملياتها التشغيلية، وبهدف الوقوف على الإمكانات الكاملة للابتكار والتكنولوجيا في القطاع.

وشهد الحدث مشاركة شركات تقنية كبرى مثل «إتش بي»، و«لينوفو»، و«هواوي»، و«نيوتانكس»، و«ديل»، و«مايكروسوفت»، و«&e» و«دو»، حيث استعرضت طيفاً من التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتكنولوجيا المستدامة، بالإضافة إلى تقنيات المراقبة وأحدث الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.

علاوة على ذلك، رحبت مجموعة «إينوك» بطلاب وأعضاء في الهيئة التدريسية من جامعة الإمارات الذين قدموا مشاريع ابتكارية في مجال الاستدامة والتكنولوجيا، في حين سلط خبراء الرقمنة من شركة «إرنست آند يونغ»، و«مورو هب» الضوء على أحدث مبادراتهم وخدماتهم.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: لطالما شكلت فرق عملنا الأصول الأكثر قيمة والركيزة الرئيسية لأعمالنا في إينوك، ونحن سعداء بالتواصل مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا لتزويد كوادرنا بمنصة تضمن لهم اكتساب المعارف والموارد التقنية. كما وتلتزم المجموعة بتعزيز تبادل الخبرات وتطبيق حلول تقنية متطورة للارتقاء بالتجارب ودعم الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

وخلال الحدث، قدم خبراء من مركز دبي للأمن الإلكتروني برنامجاً وافياً يشمل طيفاً واسعاً من التدريبات للتوعية بأهمية الأمن السيبراني. وركز البرنامج على أهمية تغيير سلوك المستخدم النهائي ليغدو جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الدفاع السيبرانية، في حين استطاع المشاركون تجربة أحدث حلول التقنية وحصلوا على قسائم وحسومات خاصة لشراء أحدث الأجهزة والحلول التقنية.

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