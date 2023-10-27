معرض «مُصنّعِين» يختتم فعالياته بـ3 آلاف مقابلة فورية للتوظيف

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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اختتمت في أبوظبي فعاليات معرض «مُصنّعِين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد مشاركة ما يزيد على 3 آلاف من الشباب الإماراتيين، وعقد مقابلات فورية معهم وفرص توظيف وتدريب مباشرة لـلكفاءات الوطنية في أكثر من 73 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات.

ويعتبر «مُصنّعِين» الذي شهد مشاركة شباب من مختلف إمارات الدولة، أول معرض من نوعه يحصل فيه الإماراتيون على مقابلات فورية منتهية بالتوظيف، والذي استضافه مركز أبوظبي للطاقة في الفترة ما بين 24 - 26 أكتوبر، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات «أدنوك».

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المعرض يتماشى مع المبادرات والمستهدفات الاستراتيجية للوزارة الداعمة لتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز نموه وتنافسيته ومساهمته في التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة» كما يدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».

وأضاف: ننظر إلى الاستثمار في الكوادر الإماراتية وتعزيز قدراتهم المهنية في القطاع كتوجه استراتيجي وطني، حيث يملكون مقومات علمية وأكاديمية تنافسية ورفيعة المستوى، وقد شكل المعرض منصة فعالة لتعريف الشباب الإماراتيين بأهمية القطاع الصناعي الوطني، وفرص النمو والتطور المهني والوظيفي المتاحة، والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم الحالية، بشكل يعزز القدرة على ربط مهارات الكفاءات الوطنية بمتطلبات سوق العمل والوظائف في القطاع الصناعي الوطني، وستواصل الوزارة إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة لتعزيز وجود ومشاركة الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالأخص في مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن «مُصنّعِين» كنموذج عمل تكاملي بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين سجل في دورته الأولى نجاحاً مميزا وسط إقبال لأكثر من 3000 من الشباب الإماراتي الراغب في المشاركة في مسيرة نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، والانضمام للبرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة عبر مبادراتها المختلفة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الصناعي ومراكز التدريب المتخصصة في الإمارات.

ووجه السويدي دعوة لكافة الشباب الإماراتي إلى المشاركة في المبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين للمساهمة في مسيرة وجهود تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني والاستفادة من الفرص الواعدة للنمو والتطور التي يحملها القطاع.

من جهته، قال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: الحضور الكبير من كوادرنا الوطنية للمعرض يعكس اهتمام شبابنا المواطن بالاستفادة من التوجهات الاستراتيجية والجهود الحكومية المتواصلة لتقديم الدعم لهم وتمكينهم ورفع تنافسيتهم للعمل في القطاع الخاص، ومنه القطاع الصناعي، والذي يلعب دوراً رئيسياً وحيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث شهد المعرض تجمعاً لأكثر من 73 شركة صناعية وخدمات في مجال الحديد والصلب والآليات الثقيلة، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لشبابنا المواطن للتوظيف والتدريب في القطاع الصناعي بالدولة.

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