23.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 23.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1761 مبايعة بقيمة 6.55 مليارات درهم، منها 265 مبايعة للأراضي بقيمة 2.84 مليار درهم و1496 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.71 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74.78 مليون درهم في منطقة اليفرة 1، تلتها مبايعة بقيمة 64.88 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 61.92 مليون درهم في منطقة القوز الثانية. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 277.95 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 101.23 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 894.06 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 133.61 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 63.92 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 53.7 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 143 مبايعة بقيمة 158.08 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 125.88 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 128 مبايعة بقيمة 516.04 مليون درهم.

رهن بـ 13.7 مليار درهم

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 16.26 مليار درهم، منها 89 رهناً أراضي بقيمة 15 مليار درهم و537 رهناً فلل وشقق بقيمة 1.26 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 13.79 مليار درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 586.33 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 104 هبة بقيمة 565.22 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 134.64 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 120.78 مليون درهم.

التصرفات اليومية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الجمعة، أكثر من 1.65 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 245 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 694.96 مليون درهم و199 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 409.99 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74.78 مليون درهم في منطقة اليفرة 1، تلتها مبايعة بقيمة 64.88 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 58.5 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى. وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 231.45 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 26.63 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 9.9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13.32 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى، وأخيرا مبايعة بقيمة 13.16 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 14.91 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 30.52 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 53.9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 522.73 مليون درهم، منها 13 رهناً أراضي بقيمة 397.09 مليون درهم و72 رهناً فلل وشقق بقيمة 125.64 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 280.85 مليون درهم، وأخرى في منطقة مردف بقيمة 65.02 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 21.21 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5.3 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.79 مليون درهم.

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