إطلاق فعالية «سانز الخليج 2023» لتعزيز الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن معهد «سانز» التدريبي للأمن السيبراني عن عقد «سانز الخليج 2023»، أكبر فعالية تدريبية للأمن السيبراني في دول الخليج، في دبي من 4 إلى 23 نوفمبر. تتضمن الفعالية 13 دورة تدريبية متخصصة ومتنوعة.

يذكر أن الإمارات تتطلع إلى أن تكون مركز البيانات الأبرز في الشرق الأوسط بحلول العام 2031، وذلك في ظل الفرص الهائلة التي تصاحب الحقبة الجديدة من التحول الرقمي، إلا أنها مصحوبة كذلك بتحول كبير في طبيعة وحجم المخاطر السيبرانية، ما يؤدي إلى نشوء المزيد من الثغرات الجديدة التي يسعى المجرمون السيبرانيون إلى استغلالها. ويعد الأمن السيبراني أولوية بارزة للمؤسسات في الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاستثمار في مجالات الأتمتة وتعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي، إذ تظهر تقارير مجلس الأمن السيبراني في الدولة أنه يحبط نحو 50,000 هجمة سيبراني يومياً.

وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في معهد «سانز»: تجسد هذه التطورات البارزة التزام قيادة الإمارات تجاه بناء إطار تشريعي محكم وإطلاق برامج المبادرات المؤثرة في هذا السياق.

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