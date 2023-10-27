«درر» تطلق مشروع «ماسا ريزيدنس» في جزيرة المرجان

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أطلقت شركة «درر» للتطوير العقاري المشروع السكني الجديد «ماسا ريزيدنس»، الذي يَعدُ بتجربة معيشية استثنائية على طراز المنتجعات الراقية، من المتوقع أن يغير مفهوم الحياة الساحلية الفاخرة في رأس الخيمة.

وقال إبراهيم الحبيب رئيس مجلس إدارة شركة «درر»: تستمر رأس الخيمة بكونها وجهة رائدة في سوق العقارات في الإمارات، مدعومة بالطلب المستقر على السكن، بمحاذاة واجهاتها البحرية الخلابة، سواء من قبل السياح أو المقيمين.

واليوم، نفخر بالإعلان عن إطلاق مشروع «ماسا ريزيدنس»، الذي سيحتل موقعاً استراتيجياً في قلب جزيرة المرجان، الوجهة الأيقونية للإمارة الشمالية. ونحن واثقون بأن هذا المشروع السكني سيلقى استحساناً كبيراً من قبل العائلات والمستثمرين الباحثين عن مساكن تعكس نمط حياة فاخراً وفريداً. ويجسد المشروع الرؤية المشتركة لشركتي «مرجان» و«درر»، بتقديم مشاريع عقارية مذهلة في رأس الخيمة، تجمع أعلى درجات الجمالية، وتدر عوائد استثمارية عالية. كما يمثل المشروع وجهة مثلى للعائلات الباحثة عن الاسترخاء والراحة.

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