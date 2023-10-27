«سمانا» تدشن مشروعين سكنيين جديدين في «مثلث قرية جميرا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «سمانا للتطوير العقاري» عن تدشين مشروعين سكنيين جديدين، وهما: «مانهاتن-1» و«مانهاتن-2»، وتبلغ كلفة كل مشروع منهما 250 مليون درهم، ويقعان في «مثلث قرية جميرا»، وهو موقع يحظى بطلب مرتفع، وبقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون درهم، سيشتمل كلا المشروعين على 386 شقة، إلى جانب وحدات تجارية في الطابق الأرضي. ويعد التدشين المتتابع للمشروعين في أكتوبر 2023 بمثابة نتيجة لارتفاع هائل في اهتمام المستثمرين، إذ يشهد كلا المشروعين طلباً عالياً، وقد بيعت كل وحدات المشروع «مانهاتن-1» بالكامل في وقت تدشينه، فيما بيعت 70% من وحدات «مانهاتن-2».

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»: يسرني أن أعلن عن خبرين رائعين، الأول هو أننا صرنا قريبين جداً من تحقيق هدفنا، الذي حددناه لأنفسنا في مطلع العام الجاري، وهو تدشين 12 مشروعاً جديداً على مدار العام، أما الخبر الثاني فهو أننا سندخل في القريب العاجل سوق العقارات التجارية في دبي بتدشين مجمعنا التجاري الأول.

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