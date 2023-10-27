«الزورا» تطلق المشروع السكني الفاخر «جايت واي»

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة «الزورا» للتطوير العقاري «جايت واي»، المشروع السكني الفاخر الذي يقع في منطقة «بورتو الزورا»، ويطل على مرسى المارينا في عجمان.

ويجمع المشروع بين التصميم العمراني العصري والطبيعة الساحرة، ويتميز بقربه من محمية القرم الطبيعية، ونادي الزورا للغولف، وشاطئ خور عجمان. ويوفر المشروع تجربة متكاملة واستثنائية، تمزج بين الطبيعة الخلابة والمساحات الخضراء المنسقة والمرافق وكافة الخدمات العصرية.

ويقدم المشروع 157 شقة سكنية، تتميز بمساحاتها الشاسعة التي تبدأ من 685 قدماً. وتتألف الشقق من استوديوهات وشقق من غرفة واحدة إلى ثلاثة غرف نوم، بالإضافة إلى شقق «دوبلكس» مصممة جميعها بأعلى المعايير العلامية، لتوفير تجربة عيش عصرية تلبي مختلف متطلبات الأفراد والعائلات. كما تم تجهيز المبنى بأحدث المرافق الخدماتية، منها مركز للياقة البدنية ومسبح عائلي وملعب، للاستمتاع بالرفاهية والراحة في قلب الطبيعة الخلابة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز