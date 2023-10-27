أرباح بنك المشرق تقفز %122 إلى 5.8 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك المشرق عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مواصلاً مساراً من النمو المستدام والقوي، ومحققاً قيمة ممتازة لمساهميه، مع وصول ربحية السهم إلى 28.75 درهماً.

وحلقت أرباح بنك المشرق بنسبة 122 % لتصل إلى 5.8 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مدفوعاً بنمو قوي في الدخل وانخفاض تكلفة المخاطر.

وارتفع الدخل التشغيلي 52 % في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 7.9 مليارات درهم مقارنة بـ5.2 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء ارتفاع الدخل التشغيلي وصافي الأرباح بشكل أساسي نتيجة زيادة صافي الدخل من الفوائد، والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 82 % على خلفية نمو الميزانية العمومية للبنك، وهوامش العميل السليمة، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة. كما وصلت قيمة الدخل من غير الفوائد إلى 2.3 مليار درهم، الذي سجل نمواً قوياً بنسبة 8.1 % على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وحقق البنك نمواً إيجابياً بنسبة 34.8 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مع تحسن معدل التكلفة إلى الدخل بأكثر من 8 % على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية من 3.2 مليارات درهم إلى 5.6 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 73 %.

ووصل العائد على حقوق المساهمين في المشرق إلى مستوى مرتفع عند 32.1 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ضعف ما تم تسجيله في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 1.5% في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ2.2 % في ديسمبر 2022.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: «لا يزال القطاع المصرفي في الإمارات يبدي مرونة ونمواً ملحوظين، ما يرسي أساساً قوياً للمشهد المالي بأكمله في البلاد. ويمثل إنجازنا الأخير في تحقيق نمو ملحوظ في صافي الأرباح بنسبة 122 % على أساس سنوي، شهادة على قوة المشرق المستدامة والزخم الكبير الذي يمضي به قدماً. ومع كل ما حققناه، إلا أن رؤيتنا تمتد إلى ما هو أبعد من الأرقام، إذ إننا في المشرق مستمرون في قيادة مسيرة الاستدامة في المنطقة، عبر تقديم حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، والإسهام في الوقت ذاته في عملية التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، ما يمهد الطريق لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

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