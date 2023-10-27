أرباح «الإمارات دبي الوطني» تقفز 92 % لتصل إلى 17.5 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92 %، لتصل إلى 17.5 مليار درهم، في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة. وقد تخطت أرباح الربع الثالث من عام 2023، مبلغ 5 مليارات درهم، للربع الثالث على التوالي، ما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.

كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 44 %، ليصل إلى 32.7 مليار درهم، على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا، والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال.

وحقق البنك نمواً قوياً في قروض العملاء، حيث ارتفعت بنسبة 8 %، بفضل الزخم القوي في قروض الأفراد، مع تسجيل إدارة الأعمال المصرفية للشركات صفقات مميزة، تم إبرامها مع عدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات.

ونمت الودائع بواقع 67 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بما في ذلك 33 مليار درهم من الحسابات الجارية، وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

ونمت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 13 %، لتصل إلى 836 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023.

وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 96 %، لتصل إلى 271 فلساً.

وإبرام صفقات بارزة للشركات، شملت تسهيلات ائتمانية هجينة بقيمة 10 مليارات درهم، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليارات دولار لعدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات.كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع، والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة في عام 2023.

حضور إقليمي

وقال هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حققت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني رقماً قياسياً، بلغ 17.5 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2023، ما يعكس الحضور الإقليمي المتزايد للمجموعة وقدراتها الرقمية البارزة».

وأضاف أن الاقتصاد المزدهر، إلى جانب تركيزنا على تحقيق التميز في الخدمة من خلال طرح المنتجات والخدمات الجديدة، يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو.

وقمنا بتوسيع شبكة فروعنا لتشمل 13 فرعاً في السعودية، ما ساهم في زيادة الإقراض بنسبة 26 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.

وقمنا بتعزيز أنشطة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34 % في دولة الإمارات، ما يدعم هذا القطاع المهم، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد.

وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي للمجموعة: ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بفضل النمو الكبير في أنشطة الإقراض، وقاعدة التمويل المستقرة منخفضة التكلفة، وارتفاع حجم المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة.

وأضاف، تمكّنا من تحقيق نمو متميز في القروض بنسبة 8 %، بفضل الزخم القوي في أنشطة الإقراض للأفراد، إلى جانب إغلاق صفقات مهمة للشركات لبعض من العملاء البارزين متعددي الجنسيات.

كما عزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع، والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيس للشؤون المالية للمجموعة: تجاوزت الأرباح ربع السنوية 5 مليارات درهم للربع الثالث على التوالي، حيث حققت جميع وحدات الأعمال ارتفاعاً كبيراً في الدخل.وساهمت قاعدة رأس المال القوية للمجموعة في نمو الميزانية العمومية بنسبة 13 %، لتصل إلى 836 مليار درهم في عام 2023.

ولا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحافظ على تماسكها ومرونتها، في ظل أجواء عالمية ضعيفة، وارتفاع في أسعار الفائدة. وتُظهر استطلاعات مؤشر مديري المشتريات النشاط القوي الذي شهدته القطاعات غير النفطية في النصف الأول من عام 2023 في جميع أنحاء المنطقة. وقامت وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات في عام 2023، إلى 5%، بعد أن كانت 3.5 % سابقاً، علماً بأننا قد قمنا بتعديل توقعات النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 إلى 2.9%، على خلفية توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني.

ووفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من المتوقع إنفاق ما يصل إلى 200 مليار درهم من الاستثمارات، حيث تتضاعف مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وتشهد القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل السياحة، ازدهاراً، حيث وصلت أعداد السياح في دبي إلى ما يقارب مستويات ما قبل فترة الوباء. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حققت مصر مبيعات أصول ناجحة، تعكس التزامها بدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي، فيما رفعت تركيا أسعار الفائدة للمساعدة في معالجة التضخم.

الإمارات الإسلامي

حقق الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح 56 %، إلى 1.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وكانت الزيادة في الأرباح مدفوعة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر. كما نما الدخل للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 46 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 1.2 مليار درهم، وهو ما شكّل قوة دافعة لنمو الأرباح 23 %، لتصل إلى 435 مليون درهم. وتحسن صافي هامش معدل الربح ليصل إلى نسبة 4.7 %، في أعقاب استقرار معدلات الربح في التسعة أشعر الأولى من عام 2023. وارتفع إجمالي الأصول إلى 86 مليار درهم.

نتائج متميزة

وقال هشام عبد الله القاسم رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: حقق الإمارات الإسلامي نتائج متميزة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، كما حقق ارتفاعاً قياسياً في صافي الأرباح، بلغ 1.65 مليار درهم، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل الممول وغير الممول. كما شهدت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 83 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقال فريد الملا الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: من دواعي سرورنا أن شهدنا نمواً في جميع قطاعاتنا التشغيلية، بما في ذلك قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات. وإضافة إلى ذلك، سجّل حجم دفتر صكوك المصرف رقماً قياسياً، بلغ 10 مليارات درهم، وهو ما يمثل أعلى قيمة على الإطلاق، وأعلى نسبة من إجمالي الأصول حتى الآن.

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