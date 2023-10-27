أرباح 4 بنوك في دبي تقفز 93.5 % خلال 9 أشهر وتتجاوز 25 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع صافي أرباح 13 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 52 %، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

وأظهر رصد لـ «البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية حتى أمس، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، زادت 52 %، أو ما يعادل 17.2 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 33 ملياراً و232 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 25 ملياراً و196 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 93.5 %.

ووصلت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 25 ملياراً و286 مليون درهم، بزيادة 25.1 %، مقارنة بأرباح بقيمة 20 ملياراً و214 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

«الإمارات دبي الوطني» يتصدر

استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح، بعدما حقق 17.5 مليار درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي)، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.1 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل للبنك بنسبة 44 %، إلى 32.7 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما تراجعت المخصصات 54 %، إلى 1.5 مليار درهم.

الإمارات الإسلامي

حقق الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 56 %، لتصل إلى 1.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وكانت الزيادة في الأرباح مدفوعة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر. كما نما الدخل للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 46 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 1.2 مليار درهم، وهو ما شكل قوة دافعة لنمو الأرباح بنسبة 23 %، إلى 435 مليون درهم.

أبوظبي الأول

سجل بنك أبوظبي الأول أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 12.4 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 58 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (قبل احتساب المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي في 2022).

وارتفعت إيرادات البنك 38 %، لتصل إلى 20.5 مليار درهم، وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 18.3 %.

بنك المشرق

وجاء بنك المشرق في المرتبة الثالثة، مع تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 5.77 مليارات درهم، مسجلاً نمواً كبيراً بنسبة 122 % على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح التشغيلية من 3.2 مليارات درهم، إلى 5.6 مليارات درهم بزيادة 73 %.

أبوظبي التجاري

وحل بنك أبوظبي التجاري في المركز الرابع، مع تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 5.752 مليارات درهم، وارتفع صافي الدخل من الفوائد 23 %، إلى 8.961 مليارات درهم. وشهد البنك نمواً ملحوظاً في صافي القروض وودائع العملاء، فارتفع مجمل الأصول 10 %، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر من سنة 2022، إلى 537 مليار درهم، وبنسبة 8 %.

أبوظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نمو 53 % على أساس سنوي في صافي أرباحه، والتي بلغت 3.75 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة مع 2.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022. وسجلت الإيرادات نمواً 48 %، لتبلغ 6.7 مليارات درهم، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.

دبي التجاري

نمت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري 46.4 %، إلى 1.93 مليار درهم، فيما بلغت أرباح الربع الثالث 710 ملايين درهم. وساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى، مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح.

رأس الخيمة الوطني

قفزت أرباح بنك رأس الخيمة إلى مستويات تاريخية، وسجلت نحو 1.35 مليار درهم، بنمو 53.9 %، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 3.32 مليارات درهم، بنمو 35.4 %.

الشارقة الإسلامي

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، ارتفاع أرباحه الصافية 35 %، لتبلغ 767.3 مليون درهم. كما أعلن البنك ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 29 %، حيث بلغت 939.8 مليون درهم، قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة.

أم القيوين الوطني والفجيرة الوطني

وزادت أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 385.5 مليون درهم صافي أرباح، عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 48 %، مقارنة بـ 260 مليون درهم بنفس الفترة في العام الماضي 2022، فيما حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً 513.2 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

البنك العربي المتحد

أعلن البنك العربي المتحد عن تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 209 ملايين درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بصافي أرباح قدره 119 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2022، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 76 %. يأتي النمو في صافي الأرباح، نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي، وانخفاض مخصصات الائتمان المتوقعة، إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر، ما أدى إلى انخفاض تكاليف المخاطر.

البنك التجاري الدولي

وسجل «البنك التجاري الدولي» أرباحاً صافية 140.6 مليون درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام، بنمو 40.4 %، مقارنة بنحو 100.13 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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