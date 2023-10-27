62 مليوناً أرباح فصلية لـ«البنك التجاري الدولي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البنك التجاري الدولي عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 38 ٪، من 45 مليون درهم في الربع الثاني، إلى 62 مليون درهم للربع الثالث من عام 2023، كما صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 65 %، من 44 مليون درهم للربع الثاني، إلى 73 مليون درهم للربع الثالث من عام 2023، وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 20 %، من 122 مليون درهم في الربع الثاني، إلى 147 مليون درهم للربع الثالث من عام 2023

وقال علي سلطان ركاض العامري الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: نفخر في البنك التجاري الدولي باستراتيجيتنا المؤسسية، والتي تعتمد بشكل رئيس على تقديم خدمة عملاء استثنائية باستمرار لجميع عملائنا، وهي ركيزة أساسية في كل ما نقوم به.

كما يمثل شغفنا بالابتكار جزءاً من هويتنا، ويجعلنا نبحث باستمرار عن طرق لتطوير حلولنا وتعزيزها، من أجل دفع تجربة خدمة عملائنا إلى آفاق جديدة. وقد مكننا هذا الالتزام من تحقيق نتائج رائعة في الربع الثالث لهذا العام.

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