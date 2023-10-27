مذكرة تفاهم بين «غرفة الشارقة» و«الاتحادية للضرائب»

المصدر: الشارقة - البيان

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وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية فاعلة وحيوية لإطلاق المبادرات والورش الرامية إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، وذلك للإسهام في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين.

شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وقام بالتوقيع محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلاً عن الغرفة، وخالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ممثلاً عن الهيئة.

وتنص المذكرة على تنظيم الجانبين حزمة من ورش العمل التي تستهدف نشر وتعزيز الوعي الضريبي بين رجال ورواد الأعمال والمستثمرين في إمارة الشارقة، وإطْلاعهم على التشريعات المنظمة للإجراءات الضريبية الاتحادية، إضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل الضريبي ودوره في تنويع اقتصاديات المنطقة، والتعريف بأنواع الضريبة في الدولة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الجانبان فيما يتعلق بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي.

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