«أوتوميكانيكا دبي» يسجل رقماً قياسياً بأعداد الزوار يتجاوز 52 ألفاً

المصدر: دبي - البيان

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استقبل «أوتوميكانيكا دبي 2023»، أكبر معرض تجاري دولي لقطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات في الشرق الأوسط، 52082 زائراً، والذي استمر لثلاثة أيام، واختتم فعالياته في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.

ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 21 % في عدد الزوار التجاريين، مقارنة بدورة العام الماضي، والتي شهدت حضور 42937 زائراً، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً للمعرض، ما يظهر مدى ازدهار ونمو سوق خدمات ما بعد البيع للمركبات في المنطقة.

وتماشياً مع تسليط المعرض الضوء بشكل رئيس على الاستدامة والكفاءة، فقد شهدت دورة هذا العام مشاركة 1938 عارضاً من 61 دولة، في مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف إمكانات هذا القطاع لتشكيل مستقبل مستدام، بالإضافة إلى كونه فرصة مثالية للاستماع لنخبة من كبار المتحدثين والعارضين عن أحدث التقنيات المستخدمة في جميع أنحاء القطاع.

وقال محمود غازي بيليكوزن مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: لقد حقق أوتوميكانيكا دبي 2023 نجاحاً باهراً، حيث شهدنا حضور أعداد قياسية غير مسبوقة من الزوار، ومشاركة متخصصين ومهنيين عالميين من 161 دولة، للاحتفال بالدورة العشرين للمعرض.

وأضاف: تسجيل دورة هذا العام لحضور أعداد قياسية من الزوار، لا تؤكد فقط على الطلب المتزايد من قبل الزوار والعارضين على هذا النوع من معارض السيارات فحسب، ولكن يعتبر أيضاً مؤشراً قوياً على ازدهار القطاع في الشرق الأوسط.

و ضمت قائمة أكبر 10 دول زائرة للمعرض الإمارات والسعودية والهند والعراق والصين ومصر وباكستان وروسيا وعمان، مع زيادة بنسبة 15 % في عدد الزوار من خارج الإمارات.

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