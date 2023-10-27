«جرانت ثورنتون» تفتتح مكتباً رئيساً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «جرانت ثورنتون» عن افتتاح مكتبها الرئيس الجديد في سوق أبوظبي العالمي. ويمثل هذا الافتتاح إنجازاً مهماً يعزز التزام الشركة الراسخ تجاه عملائها في العاصمة الإماراتية وسوق الإمارات عموماً، وتم الافتتاح بحضور أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. وبعد أكثر من 55 عاماً من توفير الخدمات الاحترافية بالإمارات، تدير «جرانت ثورنتون» الآن 4 مكاتب بجميع أنحاء الدولة مع مكتب رئيسي في دبي، ويعمل فيها ما يزيد على 500 خبير متخصص. ويأتي افتتاح المكتب مواكبة لتوسع قاعدة عملاء الشركة في العاصمة الإماراتية، والذي أسهم في دفع عجلة نموها على أساس سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.

كما يعكس افتتاح المكتب الجديد في سوق أبوظبي العالمي نمو «جرانت ثورنتون»، كما يجسد مساعي الشركة الدؤوبة لدعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ودولة الإمارات عموماً، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة والمؤسسات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي ومختلف المؤسسات في المنظومة التجارية، وخصوصاً في قطاعات الخدمات المالية والطاقة.

ومع تنامي حجم أعمال مكتب الشركة في أبوظبي بمقدار ثلاثة أضعاف خلال السنوات الماضية، سيشكل المكتب الجديد المركز الرئيسي لموظفي جرانت ثورنتون في أبوظبي، الذين يقدمون مجموعة متكاملة من خدمات الاستشارات والتدقيق والضرائب لمجموعة متنوعة من العملاء.

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