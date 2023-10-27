1.73 تريليون درهم أصول بنوك دبي بنمو 12 % خلال عام

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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رفعت بنوك دبي حجم أصولها بنسبة 12% ليصل رصيد الأصول لأكثر من 1.73 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي وبقيمة 180 مليار درهم إضافية عن الفترة نفسها من العام الماضي 2022 والبالغة 1.558 تريليون درهم.

وأوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن بنوك دبي قد رفعت إجمالي الودائع المصرفية بها إلى 1.092 تريليون درهم نهاية أغسطس بحوالي 14.7% مقارنة برصيدها البالغ 952 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022.

في المقابل ارتفع حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة بحوالي 3.2% خلال تلك الفترة لتحافظ بنوكها على الصدارة بحصة 46.5% من إجمالي الائتمان المحلي لتربو فوق 910 مليارات درهم مقارنة برصيد بلغ 881 مليار درهم العام الماضي.

بينما وصلت الاستثمارات إلى 236.8 مليار درهم بزيادة تتجاوز 50 مليار درهم مقارنة بالرصيد المسجل 186.6 مليار درهم في أغسطس من العام الماضي.

بيانات أبوظبي

على صعيد آخر أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي حافظت على صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لترتفع من 1.696 تريليون درهم أغسطس 2022 إلى 1.864 تريليون في أغسطس المنقضي من العام الجاري وبلغت الاستثمارات 297 مليار درهم مقارنة بقيمة 264 مليار درهم.

كما وصلت الودائع إلى 1.113 تريليون درهم مقارنة 1.037 تريليون درهم العام الماضي، فيما ارتفع الائتمان من قرابة 814 مليار درهم إلى 876 مليار درهم أغسطس 2023، بينما استقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 298.8 مليار درهم من إجمالي الأصول المصرفية حتى أغسطس مرتفعة من 268.4 مليار درهم العام الماضي وارتفعت الودائع من 177 ملياراً إلى 198 مليار درهم وكذلك الائتمان من 156.5 ملياراً إلى ما يتجاوز 167 مليار درهم في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات 51.6 مليار درهم مقابل 39.2 مليار درهم في أغسطس 2022.

رصيد الذهب

استقر رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب عند إجمالي يتجاوز 17.1 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي من 2023 ليظل الاحتياطي أعلى بنسبة 6.5% عن المسجل مع بداية العام بقيمة 16.05 مليار درهم.

ووفق بيانات المصرف المركزي فإن احتياطي الذهب يشهد حركة ما بين الصعود والهبوط الطفيف على مدار العام، حيث سجل أعلى رصيد له بقيمة 17.4 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي أظهرت البيانات الزمنية بأن الرصيد يحافظ على ارتفاع قدره 33.5% على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

ودائع آجلة

استقطبت الودائع الآجلة أكثر من 102 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، لتتجاوز 715 مليار درهم نهاية شهر أغسطس الماضي، بارتفاع يقارب 17 %، مقارنة برصيدها البالغ 613 مليار درهم نهاية 2022.

وأوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن الدرهم شكّل الحصة الأكبر من تلك الودائع بحوالي 58.4 % من إجمالي تلك الودائع، بحوالي 418.1 مليار درهم، فيما اختصت العملة الأجنبية بإجمالي 297 مليار درهم.

وأبانت مؤشرات المصرف أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 935.2 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، بنمو تخطى 3 %، مقابل 907.45 مليارات درهم بنهاية العام الماضي.

وجاء الدرهم بدوره بالحصة الأكبر منها بأكثر من 72 %، وبقيمة قاربت 676 مليار درهم، فيما وازت الودائع بالعملة الأجنبية حوالي 259.38 مليار درهم.

ودائع ادخارية

مقابل ذلك، أوضحت النشرة الصادرة عن المركزي ارتفاع الودائع الادخارية بنسبة 6.7 %، لتصل إلى 262.33 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 246 مليار درهم بنهاية ديسمبر العام الماضي.

وتجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، 262 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت إحصائيات «المركزي»، أن الودائع الادخارية زادت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 16.5 مليار درهم أو ما نسبته 6.7% مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.1% أو ما يعادل 12.7 مليار درهم مقارنة بنحو 249.65 مليار درهم خلال أغسطس 2022.

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