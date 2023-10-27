مؤشر سوق دبي يتماسك فوق 3780 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» و«الإمارات دبي الوطني»، في جلسة أمس، بسيولة قاربت 172.7 مليون درهم، بنسبة 52.9 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 326.5 مليون درهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، بدعم قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي ارتفع 0.26 %، وأغلق المؤشر عند 3782.04 نقطة، منخفضاً 1.54 %.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 83 مليون درهم، مغلقاً عند سعر 6.45 دراهم. وقاد سهما «تعاونية الاتحاد»، و«سلامة» ارتفاعات 7 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 1.3 % و1 % على التوالي. وصعدت في سوق دبي أسهم «شعاع كابيتال» 0.83 %، و«العربية للطيران» 0.8 %، و«ديوا» 0.4 %.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9242.18 نقطة، متراجعاً 0.88 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم «الشارقة للأسمنت» 10 %، و«أي دي سي كوربوريشن» 8.7 %، و«بالمز الرياضية» 3.8 %، و«بنك الشارقة» 2.4%، و«أسمنت الخليج» 2 %. وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 230.3 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 100.98 مليون درهم، ثم «إي آند» جاذباً 88.4 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و326.55 مليون درهم في سوق دبي.

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