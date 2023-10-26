1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 305 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 556.93 مليون درهم و251 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 638.5 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54.5 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 38.19 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 37.62 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 45.93 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 121.55 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10.15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34.9 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 33.64 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 78.27 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 28.69 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 586.6 مليون درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 359.4 مليون درهم و127 رهن فلل وشقق بقيمة 227.19 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 278.12 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 44.15 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 151.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 110 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 13.73 مليون درهم.

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