1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و326.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 299.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.4 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.396 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.757 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و639.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 230.3 مليون درهم وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 100.9 مليون درهم وأقفل عند 17.92 درهم، ثم "أي آند" جاذباً 88.3 مليون درهم ليقفل عند 17.86 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 83.1 مليون درهم ووصل إلى مستوى 6.45 دراهم، تلاه "الخليج للملاحة" جاذباً نحو 45.6 مليون درهم ليغلق عند 7.04 دراهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 43.8 مليون درهم ليقفل عند 16 درهما.

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