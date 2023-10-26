المركزي :21% من التمويلات في السوق المحلي تمت عبر البنوك الإسلامية

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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كشف المصرف المركزي بأن 21% من التمويلات الممنوحة من بنوك الدولة تختص بالتمويلات الإسلامية التي إرتفعت بحوالي 16 مليار درهم إضافية منحت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليرتفع حجم الإئتمان الممنوح من البنوك الإسلامية إلى 413 مليار درهم نهاية اغسطس الماضي .

وأوضحت بيانات المركزي بأن البنوك ذات الطابع الإسلامي استحوذت في المقابل على حصة 17.7% من أصول بنوك الدولة مرتفعة إلى 670 مليار درهم نهاية الشهور الثمانية مقابل 630 مليار درهم نهاية العام الماضي .

في المقابل كانت حصة تلك البنوك من ودائع العملاء 19.6 % من إجمالي الودائع برصيد وصل إلى 472 مليار درهم مرتفعا من 440 مليار في ديسمبر من العام الماضي بينما شكلتها حصتها من إستثمارات البنوك حوالي 21.3% مرتفعة أيضا من 104.4 مليار درهم نهاية 2022 إلى 124.7 مليار درهم نهاية شهر أغسطس الماضي.

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