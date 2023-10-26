102 مليار درهم زيادة «الودائع لأجل» لدى بنوك الإمارات خلال 8 شهور

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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استقطبت "الودائع لأجل" اكثر من 102 مليار درهم منذ بداية العام الجاري لتتجاوز 715 مليار درهم نهاية شهر أغسطس الماضي بارتفاع يقارب 17% مقارنة برصيدها البالغ 613 مليار درهم نهاية 2022.

وأوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن الدرهم شكل الحصة الأكبر من تلك الودائع بحوالي 58.4% من إجمالي تلك الودائع بحوالي 418.1 مليار درهم فيما اختصت العملة الأجنبية بإجمالي 297 مليار درهم.

وأبانت مؤشرات المصرف أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 935.2 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي بنمو تخطى 3% مقابل 907.45 مليار درهم بنهاية العام الماضي

وجاء الدرهم بدوره بالحصة الأكبر منها بأكثر من 72% وبقيمة قاربت676 مليار درهم فيما وازت الودائع بالعملة الأجنبية حوالي 259.38 مليار درهم.

مقابل ذلك أوضحت النشرة الصادرة عن المركزي ارتفاع الودائع الادخارية بنسبة 6.7% لتصل إلى 262.33 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي مقابل 246 مليار درهم بنهاية ديسمبر العام الماضي.

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