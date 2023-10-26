1.65 مليار درهم أرباح بنك الإمارات الإسلامي خلال 9 أشهر بنمو 56%

المصدر: البيان

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حقق الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 1.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وكانت الزيادة في الأرباح مدفوعة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر. كما نما الدخل للربع الثالث من العام 2023 بنسبة 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 1.2 مليار درهم، وهو ما شكل قوة دافعة لنمو الأرباح بنسبة 23% لتصل إلى 435 مليون درهم، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي. ويفخر الإمارات الإسلامي بلعب دور أساسي في التنمية الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقديراً لهذه الجهود، نال الإمارات الإسلامي جائزتي "المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التمويل العالمية 2023، مما يُبرز تركيزه على اتباع النهج المبتكر القائم على المتعاملين، والحلول المصرفية للأعمال السهلة الاستخدام والمصممة لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2023:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول

- ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 62% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول

- ارتفعت التكاليف بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار الإمارات الإسلامي في فرص النمو المستقبلية

- أظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 83% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

- ارتفع صافي الربح بشكل كبير ليصل إلى 1.647 مليار درهم على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول

- تحسن صافي هامش معدل الربح ليصل إلى نسبة 4.7% في أعقاب استقرار معدلات الربح في التسعة أشعر الأولى من العام 2023

بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متميزة إلى متعامليه

- ارتفع إجمالي الأصول إلى 86 مليار درهم ليحافظ بذلك على قاعدة أصول راسخة

- ارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 7% عن نهاية عام 2022 لتصل إلى 52 مليار درهم

- بلغت ودائع المتعاملين 61 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 7% عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 75% من إجمالي الودائع

- جودة الإئتمان: معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 7.4% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 123%

- رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 19.1% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 20.2%، مركز رأس المال القوي للمصرف

- بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 85%، وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: حقق الإمارات الإسلامي نتائج متميزة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، كما حقق ارتفاعاً قياسياً في صافي الأرباح بلغ 1.65 مليار درهم، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل الممول وغير الممول. بالإضافة لذلك، شهدت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 83% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأضاف، وتتويجاً لاحتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعام الاستدامة، وفي إطار استعداد دبي لاستضافة أبرز مؤتمرات المناخ العالمية لهذا العام، يفخر الإمارات الإسلامي بأن يضم جهوده إلى جهود مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني لدعم مؤتمر الأطراف (COP28) كشريك مصرفي رئيسي.

- وتأكيداً على التزامنا الطويل الأمد بالاستدامة، كان من دواعي سرورنا انضمامنا مع بنك الامارات الوطني في إطلاق إطار التمويل المستدام الأولي للمجموعة. ويتيح لنا هذا الإطار إصدار أدوات دين خضراء ومستدامة، بما في ذلك الهياكل الإسلامية، لتمويل المشاريع التي تتيح إمكانية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغير المناخي.

- وتماشياً مع التزامنا بتحفيز الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، أبرمنا شراكة مع "بونا"، نظام الدفع العربي، لتعزيز وتسهيل المعاملات عبر الحدود في المنطقة العربية.

- وباعتبارنا مصرفاً إسلامياً رائداً وداعماً رئيسياً لرؤية القيادة الإماراتية الرشيدة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للخدمات المصرفية الإسلامية، فنحن نحرص دائماً على تبني نهج الابتكار كأحد ركائزنا الإستراتيجية الأساسية. ومن دواعي فخرنا أن يتم تقديرنا على جهودنا في هذا الإطار، وذلك من خلال حصول الإمارات الإسلامي على جائزتي "المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة" في حفل توزيع جوائز التمويل العالمية 2023.

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: حقق الإمارات الإسلامي نمواً في الأرباح بنسبة 23% للربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وقفز إجمالي الدخل بنسبة 46%. كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15% ليصل إلى 86 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، نظراً لنمو الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 7% لتصل إلى 52 مليار درهم.

- وفي إطار جهودنا لتزويد المتعاملين بحلول مصرفية ملائمة وآمنة مدعومة بأحدث التقنيات، قمنا مؤخراً بإطلاق تطبيق (EI 2.0)، وهو التطبيق المحسّن للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك الخاص بنا. وقد جُهّز التطبيق، الذي تمت ترقيته مؤخراً، بخاصية إدارة الثروات الرقمية التي تتيح للمتعاملين التداول في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية محلياً وعالمياً. وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر نهجنا القائم على تبني القنوات الرقمية في تحقيق مزيد من النمو المتسارع، حيث قام متعاملو الخدمات المصرفية للأعمال بإجراء 97% من جميع عمليات الدفع على منصتنا المصرفية عبر الإنترنت للشركات "بيزنس أونلاين" (businessONLINE).

وأضاف، إننا، في الإمارات الإسلامي، نسعى باستمرار لتحسين تجربة العملاء في كل نقطة اتصال مع المصرف. وترجمة لذلك النهج، قمنا بإطلاق بوابة العناية بالمتعاملين (Customer Care Portal) على موقعنا الإلكتروني، وذلك بهدف مساعدة المتعاملين في الحصول على إجابات سهلة لاستفساراتهم.

- إنه من دواعي سرورنا أن شهدنا نمواً في جميع قطاعاتنا التشغيلية، بما في ذلك قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات. وإضافة إلى ذلك، سجّل حجم دفتر صكوك المصرف رقماً قياسياً بلغ 10 مليارات درهم، وهو ما يمثل أعلى قيمة على الإطلاق وأعلى نسبة من إجمالي الأصول حتى الآن.

- إننا في الإمارات الإسلامي، على يقين راسخ بأهمية رعاية وتنمية المواهب المحلية، وقد حققنا نسبة توطين قوية بلغت 36%. كما شهدنا ارتفاعاً في نسبة العنصر النسائي في المناصب القيادية وصلت إلى 23%، وهو ما يتماشى مع التزامناالمتزايد بالتنوع والشمول.

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