أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تحلق إلى 17.5 مليار درهم بارتفاع 92% في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92 %، لتصل إلى 17.5 مليار درهم، في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة. وقد تخطت أرباح الربع الثالث من عام 2023، مبلغ 5 مليارات درهم، للربع الثالث على التوالي، ما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.

كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 44 %، ليصل إلى 32.7 مليار درهم، على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا، والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال.

وحقق البنك نمواً قوياً في قروض العملاء، حيث ارتفعت بنسبة 8 %، بفضل الزخم القوي في قروض الأفراد، مع تسجيل إدارة الأعمال المصرفية للشركات صفقات مميزة، تم إبرامها مع عدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات.

ونمت الودائع بواقع 67 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بما في ذلك 33 مليار درهم من الحسابات الجارية، وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

ونمت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 13 %، لتصل إلى 836 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023.

وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 96 %، لتصل إلى 271 فلساً.

وارتفع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34 % في دولة الإمارات، ما يدعم هذا القطاع المهم، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد.

وارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة، بلغت 28 % في عام 2023.

وإبرام صفقات بارزة للشركات، شملت تسهيلات ائتمانية هجينة بقيمة 10 مليارات درهم، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليارات دولار لعدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات.

كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع، والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة في عام 2023. وقد أدى نجاح البنك في تحقيق نمو قياسي في قروض الأفراد، وإنجاز صفقات إقراض رئيسة للشركات من العملاء متعددي الجنسيات، إلى ارتفاع حجم القروض بنسبة 8 %. كما حققت جميع وحدات الأعمال في البنك نتائج أعلى من حيث الدخل.

حضور إقليمي

وقال هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حققت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني رقماً قياسياً، بلغ 17.5 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2023، ما يعكس الحضور الإقليمي المتزايد للمجموعة وقدراتها الرقمية البارزة».

وأضاف أن الاقتصاد المزدهر، إلى جانب تركيزنا على تحقيق التميز في الخدمة من خلال طرح المنتجات والخدمات الجديدة، يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو.

وقمنا بتوسيع شبكة فروعنا لتشمل 13 فرعاً في السعودية، ما ساهم في زيادة الإقراض بنسبة 26 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.

وقمنا بتعزيز أنشطة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34 % في دولة الإمارات، ما يدعم هذا القطاع المهم، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد.

وتعهدنا بالالتزام بتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050، والتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن دواعي فخرنا أن نكون الشريك المصرفي الرئيس لمؤتمر الأطراف (COP28).

النمو الكبير في الإقراض

وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي للمجموعة: «ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92 % في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بفضل النمو الكبير في أنشطة الإقراض، وقاعدة التمويل المستقرة منخفضة التكلفة، وارتفاع حجم المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة.

وأضاف، تمكّنا من تحقيق نمو متميز في القروض بنسبة 8 %، بفضل الزخم القوي في أنشطة الإقراض للأفراد، إلى جانب إغلاق صفقات مهمة للشركات لبعض من العملاء البارزين متعددي الجنسيات.

كما عزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع، والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

وتمكنا كذلك من إطلاق تطبيق «ENBD X» للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك بنجاح، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات ومزايا الأمان واتجاهات تجربة المستخدم، ما جعله التطبيق المصرفي الرائد والأكثر تفضيلاً في المنطقة.

وقمنا بتوسيع نطاق منصة إدارة الثروات الرقمية، لمنح العملاء إمكانية التداول في أكثر من 11,000 سهم من أسهم حقوق الملكية العالمية، وقمنا كذلك بتحسين عروض خدماتنا المصرفية المميزة، تلبية لمتطلبات العملاء المرموقين من أصحاب الثروات، ما ساعد على تحقيق نمو بنسبة 28 % في الأصول المدارة.

وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيس للشؤون المالية للمجموعة: تجاوزت الأرباح ربع السنوية 5 مليارات درهم للربع الثالث على التوالي، حيث حققت جميع وحدات الأعمال ارتفاعاً كبيراً في الدخل.

وساهمت قاعدة رأس المال القوية للمجموعة في نمو الميزانية العمومية بنسبة 13 %، لتصل إلى 836 مليار درهم في عام 2023.

أطلقت المجموعة بنجاح إطار التمويل المستدام، وجمعت 750 مليون دولار أمريكي، من خلال إدراج أكبر سندات خضراء يصدرها بنك إقليمي على الإطلاق، ما ساعد عملاءنا على مواءمة رؤية الإمارات 2030.

ملامح مستقبلية

لا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحافظ على تماسكها ومرونتها، في ظل أجواء عالمية ضعيفة، وارتفاع في أسعار الفائدة. وتُظهر استطلاعات مؤشر مديري المشتريات النشاط القوي الذي شهدته القطاعات غير النفطية في النصف الأول من عام 2023 في جميع أنحاء المنطقة. وقامت وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات في عام 2023، إلى 5 %، بعد أن كانت 3.5 % سابقاً، علماً بأننا قد قمنا بتعديل توقعات النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 إلى 2.9 %، على خلفية توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني. ووفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من المتوقع إنفاق ما يصل إلى 200 مليار درهم من الاستثمارات، حيث تتضاعف مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وتشهد القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل السياحة، ازدهاراً، حيث وصلت أعداد السياح في دبي إلى ما يقارب مستويات ما قبل فترة الوباء. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حققت مصر مبيعات أصول ناجحة، تعكس التزامها بدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي، فيما رفعت تركيا أسعار الفائدة للمساعدة في معالجة التضخم.

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