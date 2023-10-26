رصيد المركزي من الذهب يستقر عند 17.1 مليار درهم نهاية اغسطس

المصدر: أبوظبي-سامح الليثي

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استقر رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب عند إجمالي يتجاوز 17.1 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي من 2023 ليظل الاحتياطي أعلى بنسبة 6.5% عن المسجل مع بداية العام بقيمة 16.05 مليار درهم

ووفق بيانات المصرف المركزي فإن احتياطي الذهب يشهد حركة مابين الصعود والهبوط الطفيف على مدار العام حيث سجل أعلى رصيد له بقيمة 17.4 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي أظهرت البيانات الزمنية بأن الرصيد يحافظ على ارتفاع قدره 33.5% على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم .

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