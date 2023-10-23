«شيفرون» تستحوذ على منافستها «هيس» مقابل 53 مليار دولار

المصدر: نيويورك - (أ ف ب)

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أبرمت شركة «شيفرون» صفقة لشراء نظيرتها «هيس» مقابل 53 مليار دولار، في أحدث عملية استحواذ كبرى بقطاع النفط الأمريكي، حيث تراهن الصناعة على استمرار الطلب على الوقود الأحفوري. وتعد عملية الاستحواذ الضخمة الأخيرة ضمن صفقات الاندماج المبرمة في قطاع الطاقة الأمريكي وتأتي بعد أقل من أسبوعين على الإعلان بأن «إيكسون موبيل» ستستحوذ على شركة «بايونير» في تكساس لإنتاج النفط الصخري لقاء مبلغ قدره حوالي 60 مليار دولار.

ويقدّر اتفاق «شيفرون» أسهم «هيس» بـ53 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الشركة الإجمالية مع الديون 60 مليار دولار، بحسب البيان.

وسيؤدي الاستحواذ إلى تنويع مصالح «شيفرون» بشكل أكبر، إذ تتضمن أصول «هيس» خطة تنقيب بحرية في غوايانا الغنية بالنفط ومشروعاً كبيراً للنفط الصخري في داكوتا الشمالية، إلى جانب أصول في خليج المكسيك وخليج تايلاند.

وقال رئيس «شيفرون» التنفيذي مايك ويرث، إن الاتفاق «يضع شيفرون في موقع يسمح بتعزيز أدائنا بعيد الأمد وتحسين محفظتنا ذات العائدات المرتفعة عبر إضافة أصول على المستوى العالمي».

رحّب الرئيس التنفيذي لشركة «هيس» جون هيس بالاتفاق أيضاً.

وقال هيس الذي يتوقع بأن ينضم إلى مجلس إدارة «شيفرون»، إن «هذا الاندماج الاستراتيجي يجمع شركتين قويتين لتأسيس شركة طاقة مدمجة ورائدة».

وأضاف «أشعر بالفخر بموظفينا وما حققناه كشركة تملك محفظة نمو تعد من بين الأفضل في القطاع بما في ذلك في غوايانا، أكبر اكتشاف نفطي في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، ونفط باكن الصخري، حيث نعد المنتج الأكبر للنفط والغاز».

وبناء على الاتفاق ستستحوذ «شيفرون» على 30 في المئة من ملكية ما يعادل أكثر من 11 مليار برميل من النفط يتوقع إنتاجها من الحقل في غوايانا، إضافة إلى مخزونات في حقل باكن للنفط الصخري في داكوتا الشمالية، وفق البيان.

حققت «شيفرون» العام الماضي أرباحاً قياسية بلغت 35,5 مليار دولار، وأما «هيس»، فسجّلت صافي أرباح بقيمة 2,2 مليار دولار للعام 2022.

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