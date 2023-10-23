دبي تستضيف معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة في سبتمبر 2024

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن تغيير موعد انطلاق معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، وذلك استجابة للزيادة الكبيرة في الطلب من صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة العالمية، لتنطلق فعالياته في سبتمبر اعتباراً من العام المقبل بدلاً عن موعده المعتاد في نوفمبر.

ومن المقرر أن يُقام معرض الحلويات والوجبات الخفيفة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 24 و26 سبتمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الحلويات العالمية إلى 242.53 مليار دولار في 2028، وتحتل الإمارات حالياً المركز السابع بين أكبر عشر أسواق للحلويات من حيث نصيب إنفاق الفرد، وتأتي بعدها السعودية والصين وماليزيا.

ويشهد المعرض العديد من الفعاليات التطويرية التي تسهم في توسيع انتشاره، ومن المقرر أن يغطي المعرض مساحات أوسع من القاعات والردهات لتلبية الطلب المتزايد لرواد هذا القطاع العالمي، ما يتيح استضافة المزيد من المؤسسات التجارية والأجنحة الوطنية.

ويحتضن المعرض أيضاً برنامج مؤتمرات مميزاً يقام على منصة الخبراء، ويسلط الضوء على أحدث المواضيع بإشراف نخبة من الشركاء المتخصصين ويمثل هذا البرنامج منبراً لمشاركة أبرز المعارف على مدار السنة، وذلك من خلال تبادل الأفكار والمقالات بشكل مستمر عبر قسم المعارف الذي من المقرر إضافته إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمعرض.

كما يقدم المعرض برنامجاً جديداً ومخصصاً لرواد القطاع الذين يتطلعون إلى بناء علاقات تجارية جديدة أو تعزيز العلاقات القائمة، حيث يجمع هذا البرنامج الجهات الدولية العارضة مع أبرز المشترين الرائدين من مختلف أنحاء المنطقة.

وقال مارك نابير، نائب الرئيس لتنمية محفظة الأغذية والضيافة في مركز دبي التجاري العالمي: لطالما أدركنا إمكانية نمو معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة ليصبح أفضل فعالية للحلويات والوجبات الخفيفة في المنطقة، والذي بدوره شكل حافزاً إضافياً لنا في تعزيز التعاون مع شركة كويلنميسي. ونتطلع في العام المقبل إلى تعزيز مرونة المعرض ليشمل مؤتمرات مخصصة وأنشطة تفاعلية تواكب جميع جوانب قطاع الأغذية والمشروبات، بهدف الارتقاء بمستوى المعرض إلى آفاق جديدة تفوق توقعات الزوار.

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