«إتش إل بي هامت» و«أوتوميشن أنيوير» تعززان التحول الرقمي بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت شركة التدقيق والاستشارات الضريبية «إتش إل بي هامت»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، اتفاقية مع «أوتوميشن أنيوير»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في الأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش معرض «جيتكس جلوبال 2023»، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، لتصبح «إتش إل بي هامت» بموجبها مركزاً للتميز في الإمارات وخارجها.

ويؤكد تأسيس «مركز التميز في الأتمتة الآلية للعمليات» داخل «إتش إل بي هامت»، دورها المحوري في تحفيز التحول الرقمي، من خلال الحلول التي توفرها، سواء للأعمال أو الهيئات الحكومية.

وسيقدم مركز التميز التابع لـ «إتش إل بي هامت»، الذي تم تأسيسه بتعاون وثيق مع «أوتوميشن أنيوير»، مجموعة حصرية من القدرات متعددة الوظائف، من خلال تحديد ونشر حلول مؤثرة مُصممة للمؤسسات ضمن قطاعات معينة. وتشتمل تلك القدرات على الاستشارات الرقمية، والتحليلات المتطورة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمات التكامل والدمج السلس.

وقال جون فارغيس، الشريك الإداري في «إتش إل بي هامت»: يسعدنا الشروع في هذه الرحلة التحولية مع «أوتوميشن أنيوير». يؤكد هذا التطور اللافت التزامنا الذي نتشارك به مع «أوتوميشن أنيوير»، من أجل تعزيز الابتكار الرقمي والكفاءة التشغيلية، والوفورات في التكاليف للشركات في الإمارات وخارجها.

من جانبه، قال راج ميستري نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والمدير العام لشركة «أوتوميشن أنيوير» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: تتمتع «إتش إل بي هامت»، بسجل حافل بالإنجازات في تقديم الخدمات المالية والاستشارية. كما أن رؤيتها الاستشرافية ورغبتها في تبني منهجيات وتقنيات جديدة، وخبرتها الواسعة، كلها عوامل تجعلها تتوافق بشكل مثالي مع هدفنا المتمثل في تحويل العمليات التجارية من خلال الأتمتة. ومعاً، لدينا كافة المقومات اللازمة لدفع عجلة الابتكار، وتبسيط العمليات لعملائنا، وبالتالي، مواصلة جهود تطوير المشهد الرقمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز