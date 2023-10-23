«كور 42» و«ببليسيس جروب» تطوران تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التسويق والاتصالات

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «كور 42»، إحدى شركات مجموعة 42 «جي 42»، ومزود استشارات التحول الرقمي، شراكة استراتيجية مع شركة «ببليسيس جروب الشرق الأوسط»، الرائدة في مجال التسويق والاتصالات المؤسسية والتحول الرقمي للأعمال، تستهدف توحيد الجهود والخبرات بين الجانبين لتعزيز ميزات وإمكانات نموذج «جيس»، النموذج اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية، والذي أطلقته «كور 42» (إنسبشن سابقاً) في أغسطس الماضي، وتحسين قدرته على إنشاء محتوى باللغة العربية يتناسب خصيصاً مع متطلبات قطاع التسويق والاتصالات المؤسسية.

وقّع اتفاقية الشراكة الجديدة بين الجانبين أندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «كور 42»، وباسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لـ «ببليسيس جروب» الشرق الأوسط وتركيا خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعمل النموذج اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية الأعلى جودة على مستوى العالم «جيس»، على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء العالم العربي. وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تطوير هذا النموذج بشكل أكبر بحيث يتمتع بالقدرة على إنشاء محتوى مخصص لقطاع التسويق، إضافة إلى جعل النموذج اللغوي أكثر وعياً بالمتطلبات الثقافية للمنطقة.

وتشمل مجالات التطوير الإضافي لنموذج «جيس» اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية، أيضاً، تمكين النموذج من فهم وإنشاء محتوى يتضمن اللهجات والفروقات الدقيقة في اللغة العربية.

وفي معرض حديثه عن أهداف الشراكة الجديدة، قال أندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «كور 42»: تمثل هذه الشراكة مع «ببليسيس جروب الشرق الأوسط» محطة مهمة في مسار تطوير استخدامات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع التسويق. ونتطلع من خلال هذا التعاون مع شركة رائدة ومتخصصة في قطاع التسويق إلى نقل نموذج «جيس»، النموذج اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية الأعلى جودة على مستوى العالم، إلى آفاق جديدة من التطور والتميز، وذلك عبر جعله ليس فقط أكثر استيعاباً للمتطلبات الثقافية في المنطقة، بل أيضاً أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المحددة للعاملين في مجال التسويق.

وأضاف جاكسون: يعكس هذا التعاون التزامنا بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها في كل مجال ونتطلع قدماً إلى الإيجابيات التي سيثمر عنها هذا التعاون.

ومن جانبه قال باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لـ «ببليسيس جروب» الشرق الأوسط وتركيا: يسرنا التعاون مع شركة «كور 42» في هذا المشروع الواعد الذي نهدف من خلاله إلى توحيد جهودنا وخبراتنا لتسخير الإمكانات التي يتمتع بها نموذج «جيس» للذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية. وفي الواقع، يُعد النموذج اللغوي «جيس» أداة رائعة ومبتكرة يمكنها إنشاء نصوص عالية الجودة باللغة العربية في غضون ثوانٍ معدودة، الأمر الذي سيمكننا من تقديم حلول أسرع وأكثر إبداعاً وتميزاً في مجالات مختلفة.

وأضاف قاقيش: لقد كانت «ببليسيس جروب» من أوائل الشركات التي تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التسويق على مستوى العالم، وتأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا المستمر بمواكبة أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي باعتباره أولوية بالنسبة لنا. ويتمتع نموذج «جيس» بإمكانات كبيرة لتلبية احتياجات المستخدمين باللغة العربية، حيث يوفر النموذج لـ 3600 من مواهبنا إمكانية الوصول إلى أداة متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شأنها إحداث تحولات إيجابية وثورية في حلولنا الإبداعية والإعلامية، ما يساعدنا على التواصل مع عملائنا وتزويدهم بالمزيد من الخدمات التي تفوق توقعاتهم.

الجدير بالذكر أن النموذج اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية «جيس» أُطلق في أغسطس الماضي، كثمرة تعاون بين «إنسبشن» (كور 42 حالياً)، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI) - أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم - وشركة «سيريبراس سيستمز».

ويُعد «جيس» نموذجاً مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية يستند إلى 13 مليار مؤشر، وتم تدريبه على مجموعة بيانات جرى تطويرها حديثاً وتضم 395 مليار رمز باللغتين العربية والإنجليزية. ويتيح هذا النموذج، الذي تم تطويره في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لأكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية فرصة مهمة لاستكشاف القدرات الكامنة للذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفها بمهام متعددة في المجالات العلمية والأكاديمية وتنمية الأعمال.

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