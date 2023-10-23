تعاون بين «مالية وإسلامية دبي» لبناء منظومة رقمية موحدة للتبرع للجمعيات الخيرية

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت دائرة المالية في حكومة دبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس، مذكرة تفاهم مع كل من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وهيئة دبي الرقمية وبنك المشرق، لتعزيز حلول الدفع الذكي.

وقع الاتفاقية من جانب الدائرة، جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية، ومن جانب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، كما وقعها عن دبي الرقمية مطر الحميري المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وعن بنك المشرق كارتيك تانيجا مدير إدارة قسم المدفوعات والإقراض الاستهلاكي.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى ربط قنوات الدفع الخاصة بالجهات الخيرية المدرجة لدى دائرة الشؤون الإسلامية، تحت منظومة رقمية موحدة وشاملة، تتيح لوحة قيادة مركزية لجميع الجمعيات الخيرية المصرحة من «إسلامية دبي»، وذلك بالتنسيق بين جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية.

ويشمل الربط تحت المنظومة الرقمية الموحدة بوابات الدفع الذكية، ونقاط البيع، والحصالات الذكية الخاصة بجمع التبرعات لدى الجمعيات الخيرية، والأكشاك الذكية، وغيرها من وسائل الدفع الذكية.

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