«جرين بوم» تتعاون مع «أدنوك» في التصدي للتسريبات النفطية

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت شركة «جرين بوم» الأمريكية للتكنولوجيا المستدامة تجربة ميدانية ناجحة، بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لتنظيف التسربات النفطية، كما قدمت حلاً ثورياً من ممتصات النفط القابلة للتحلل البيولوجي إلى الشرق الأوسط، في محاولة لمنع التسريبات النفطية والتصدي لها، وتحويلها إلى عملية صديقة للبيئة، ومنخفضة التكلفة، وعُرضت منتجات الكتلة الحيوية الحاصلة على براءة الاختراع في مؤتمر قطاع الطاقة الرائد «أديبك»، والذي أقيم مؤخراً في أبوظبي.

انطلاقاً من هدفها في قيادة التغيير في قطاع تنظيف تسريبات النفط عرضت «جرين بوم» مجموعة حلول الامتصاص المستدامة، خلال فعالية الصناعة العالمية، التي استمرت لمدة أربعة أيام تحت شعار «خفض الانبعاثات. أسرع.. معاً»، وقدم الدكتور سودهير شارما، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، عرضاً تقديمياً لنظرائه في الصناعة حول نتائج تجربة ميدانية ناجحة، أُجريت مؤخراً،بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

بمجموعة منتجات تشمل الأذرع الماصة والجوارب والوسائد والسجاد والمواد الماصة السائبة تتوج «جرين بوم» سنوات من البحث والتطوير من قبل شارما وفريقه، وبمناقشة الدافع وراء الابتكار أوضح شارما: «ينتج نحو 8 إلى 10 آلاف طن من نفايات امتصاص النفط كل عام، ومعظم الحلول الموجودة تتضمن استخدام البلاستيك مرة واحدة، والذي ينتهي به المطاف في مكب النفايات، مما ينتج عنه العديد من الآثار السلبية على البيئة. بعد أن شهدنا الأثر المدمر لتسربات النفط على البيئة أردنا تغيير الطريقة، التي نعمل بها بأكمله، والقضاء تماماً على استخدام البلاستيك خلال العملية، وتقديم حل خال من النفايات وآمن وفعال من حيث التكلفة».

أجرى شارما وفريقه عدداً من التجارب المخبرية المختلفة، استناداً إلى درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية التي يحملها، قبل الوصول إلى منتج يمكن تكراره على نطاق واسع، مع تقديم قيمة مالية للمستخدمين النهائيين. يتكون الحل الحاصل على براءة اختراع من نسيج قوي مقاوم للتمزق مصنوع من القطن المعالج والمليء بالكتل الحيوية من الألياف الطبيعية لصد الماء وامتصاص تسربات النفط بسرعة، ويمكن استخدامه في البيئات البحرية والبرية والصناعية لتحقيق الوقاية والتصدي والإصلاح.

وقد أثبتت الممتصات المبتكرة والمصنوعة من مواد خام متجددة مستدامة بنسبة 100 % أنها أكثر متانة وكفاءة من الحلول التقليدية القائمة على البولي بروبيلين، وفي حديثه عن تطبيق المنتجات قال دان جيه آشر، الرئيس التنفيذي لشركة آي آر إي للنفط والغاز: «جرين بوم» هو ابتكار يعزز الكفاءة مع تقديم حل فعال من حيث التكلفة، يسهم أيضاً في دعم جهود إزالة الكربون، حيث يمكن تخصيص المنتج لمعالجة نقاط الضعف المختلفة، التي يواجهها مشغلو الصناعة، عبر مستويات تسرب النفط والتصدي لها، بينما يعمل أيضاً كونه حافزاً لتعزيز الممارسات المستدامة عبر القطاع».

واختتم شارما حديثه قائلاً: «إنها خطوة طبيعية بالنسبة لنا أن نبني مكانتنا في الشرق الأوسط، حيث يوجد قطاع طاقة يدفعه الابتكار، ونهج متقدم تجاه التنمية المستدامة. نحن نستمد إلهامنا من الجدول الزمني الطموح، الذي حددته هذه المنطقة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، ونتطلع إلى المشاركة في تقدم التكنولوجيا الصديقة للبيئة، والتي يمكن أن تسهم في نهاية المطاف في بناء مستقبل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة».

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