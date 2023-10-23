«سوفوس» تعقد شراكة مع «ستارلينك» لتوزيع حلولها للأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «سوفوس»، المتخصصة عالمياً في ابتكار وتوفير الأمن السيبراني كونه خدمة، عن توقيع اتفاقية مع شركة «ستارلينك»– إحدى شركات مجموعة Infinigate– لتصبح شريك توزيع لها في منطقة الشرق الأوسط وبلاد الشام، وستعمل «ستارلينك» على توزيع وتسويق مجموعة «سوفوس» المتطورة من الحلول، عبر شبكتها الواسعة للقنوات، بما فيها خدمات الكشف والاستجابة المدارة MDR، وخدمات الأمن السيبراني للنقاط النهائية والتراسل، وتسري هذه الشراكة اعتباراً من 20 نوفمبر 2023.

وقال هاريش تشيب، نائب الرئيس لدى «سوفوس» الشرق الأوسط وأفريقيا: «تسعدنا الشراكة مع «ستارلينك» لتقديم خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات في الشرق الأوسط، فالمجرمون السيبرانيون يعززون قدراتهم بشكل متواصل، بينما تظهر أبحاث «سوفوس» أن الهجمات المختلفة، ومنها هجمات طلب الفدية، تحدث خلال ساعة من التمكن من دخول الشبكة. تتمثل مهمتنا في تزويد المؤسسات بالحلول الأكثر فعالية للأمن السيبراني، والتي من شأنها أن توفر لهم الحماية وتمكنهم من الكشف عن الهجمات وعلاج آثارها. وبفضل الشبكة الواسعة لستارلينك وخبرتها العميقة في المجال، فإننا واثقون بقدرتنا معاً على تمكين المؤسسات من الدفاع عن أصولها الرقمية بكفاءة».

وبدوره قال أحمد دياب، المدير التنفيذي للعمليات لدى ستارلينك: «تفخر «ستارلينك» بشراكتها مع «سوفوس»، فهي مزود عالمي مرموق للحلول الأمنية، وستمكننا هذه الشراكة من تزويد العملاء بالحلول الأمنية الدفاعية والاستراتيجية المدعومة بخدماتنا المتفوقة، وإمكانات الدعم الفني والميداني، كما أن إمكاناتنا المتميزة للمبيعات والتسويق، وشراكات قنواتنا الاستراتيجية ترسخ قدرتنا على تعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتعريف العملاء المحتملين بما تقدمه «سوفوس» من منتجات وحلول، إلى جانب إقامة علاقات مؤثرة في القطاع لتحقيق هدفنا الرئيسي، وتعزيز حصة «سوفوس» في أسواق المنطقة».

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