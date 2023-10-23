شراكة عقارية بين «كارما» و«ديكا» في دبي بقيمة 1.3 مليار درهم

المصدر: البيان

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أعلنت كارما للتطوير العقاري، الشهيرة في قطاع العقارات الفاخرة، عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع ديكا العقارية، لإدارة المشاريع، في خطوة تثري المشهد العقاري الديناميكي في دبي ودولة الإمارات.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تعزيز عروض المشاريع متوسطة الحجم شديدة التنافسية في دولة الإمارات، وترتكز الاتفاقية إلى موثوقية الشركتين في الابتكار ومستويات الأداء المتميز، فضلاً عن القيمة العالية وجودة البناء الفائقة. ويتمثل الهدف من الشراكة في تطوير تجارب معيشية جديدة ومميزة في مواقع رئيسية في دبي من خلال خطة قيد التنفيذ لمشاريع بقيمة 1.3 مليار درهم.

وسيتم الإعلان عن العديد من المشاريع السكنية التي تستهدف العملاء المميزين خلال الشهور الثلاثة المقبلة من خلال نهج تدريجي، بما في ذلك أوليفيا ريزيدنسز في مجمع دبي للاستثمار، واثنان من المشاريع المميزة الأخرى في أرجان ومجمع دبي لاند ريزيدنس. وتشهد الاتفاقية توفير أكثر من 484 شقة مخدومة بمرافق البيع بالتجزئة ومرافق مجتمعية.

وقال شاهزاد نارين ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة كارما للتطوير العقاري: "لا تزال رحلة نمو دبي تبهر العالم، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لدينا إيمان راسخ في كارما للتطوير العقاري، بمستقبل دبي الزاهر باعتبارها مركزاً عالمياً للمعيشة والأعمال والسياحة. ونلتزم بالمساهمة الفاعلة في مسيرة نمو وتقدم الإمارة من خلال طرح مشاريع عقارية استثنائية".

وتشتهر كارما للتطوير العقاري بسجل حافل يشمل العديد من المشاريع الناجحة في الهند وقبرص والمملكة المتحدة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نالت الشركة إشادة واسعة تقديراً لنهجها المبتكر في توفير مشاريع فاخرة مشيدة وفق أعلى المستويات العالمية.

كما تمكنت شركة ديكا العقارية ترسيخ مكانتها الرائدة من خلال عقد اتفاقيات شراكة مع أكثر من 2500 شريك في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا. و من خلال الاستفادة من هذه الشبكة الواسعة من علاقات الشراكة، تعتبر خدمات المبيعات والتسويق التي تقدمها لمطوري العقارات المحليين بمثابة رصيد حقيقي يعزز موقع الشركة في المشهد العقاري، مع خطط طموحة لتعزيز حضورها وإرساء بصمتها القوية في المنطقة.

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