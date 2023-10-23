9 فنادق فئة 5 نجوم في دبي خلال 12 شهراً

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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أضاف القطاع الفندقي في دبي 9 فنادق جديدة فئة 5 نجوم خلال عام، تضم 3106 غرف، ترفع إجمالي عدد الفنادق من هذه الفئة مع نهاية يوليو الماضي إلى 156 فندقاً، مقابل 147 بنهاية يوليو 2022.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ارتفع عدد الغرف الفندقية فئة 5 نجوم من 48190 في يوليو 2022 إلى 51296 غرفة بنهاية العام الماضي، في ظل توجه الفنادق العالمية لتعزيز حصتها من السوق المحلي في هذه الفئة.

وتستحوذ الفنادق 5 نجوم على 35 % من عدد الغرف الفندقية في الإمارة، حيث نجحت هذه الفئة أول 7 أشهر من العام في تحقيق متوسط إشغال 74 % .

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