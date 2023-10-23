شهادة «مبتكر» لـ20 خريجاً من رواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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منحت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، 20 خريجاً من رواد الأعمال، شهادة دبلوم «مبتكر» لمهارات تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشاريع الريادية.

واستغرق برنامج الدبلوم المُعتمد من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مدة 12 أسبوعاً، وتضمن 100 ساعة من التدريب والممارسة، وشهد البرنامج الذي يحظى بدعم «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تنظيم 14 ورشة عمل متنوعة تحت إشراف مجموعة من أفضل الخبراء في الصناعة قدموا خلالها فهماً شاملاً لرحلة المنتج من الفكرة وحتى التصنيع، كما سعى البرنامج الذي يندرج تحت مظلة «منطقة القوز الإبداعية» إلى إنشاء مجتمع من الصُناع الذين تجمعهم طموحات ورؤى مشتركة، وينسجمون معاً في طرق التفكير.

ولفتت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، إلى حرص الهيئة على تمكين رواد الأعمال والصناع المحليين وأصحاب المواهب.

وقالت: «تتميز دبي ببيئة إبداعية جذابة قادرة على دعم وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعمل «دبي للثقافة» من خلال مبادراتها ومشاريعها المختلفة، ومن بينها برنامج «مبتكر» على توفير منصة حيوية تمكن رواد الأعمال والصناع من اكتساب المعرفة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتسهم في تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، حيث نسعى من خلال البرنامج إلى فتح الآفاق أمام رواد الأعمال وتشجيعهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة».

ويتضمن الدبلوم، الذي أطلقته «دبي للثقافة» بالتعاون مع «كولاب»، أول مكتبة مواد مصممة لدعم الصناع بالإمارات، ويسعى إلى تطوير المهارات الشخصية عبر3 مجالات رئيسية.

وتوّج البرنامج بتنظيم «مسابقة ماكاثون» بين مجموعات معينة كُلفت بتنفيذ مشاريع محددة، فضلاً عن ذلك طرح البرنامج الذي شارك فيه 25 مرشحاً موضوعات عدة شملت ريادة الأعمال، وتصور المنتجات، وأساسيات التصنيع، والتصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD، وحماية الملكية الفكرية، والتصنيع الإضافي والمطروح، وأساسيات الأعمال اليدوية ووحدات الأعمال، وشهد البرنامج أيضاً تنفيذ مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المواقع الرئيسية في القوز والمناطق الصناعية الأخرى في دبي.

واستقطب البرنامج أكثر من 150 مرشحاً، اختير منهم 25 فقط يعملون في مجالات متنوعة، وتم تقسيمهم إلى 5 فرق للمشاركة في مسابقة «ماكاثون» التي استمرت على مدار شهر سبتمبر، نفذوا خلالها محاكاة لرحلة ريادة الأعمال في مجال الصناعة، تعرفوا فيها على عملية تطوير المنتجات وإنشاء النماذج الأولية وتخطيط الأعمال للمشاريع المبتكرة القائمة على المنتجات، ما أتاح لهم فرصة العمل ضمن فرق صغيرة قامت بوضع تصور خاص لمنتج مبتكر، وإنجاز الدراسة الاقتصادية له، وتصميمه ووضع نموذج أولي سريع له، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتسويق والتصنيع، وتم عرضه كمشروع ناشئ على لجنة التحكيم، حيث فاز في التحدي كل من منى زايد راشد، وسلامة الهجري، وهاجر الأنصاري ومنار المرزوقي.

وقال عبدالعزيز المازمي، مدير إدارة حاضنات الأعمال في دائرة الاقتصاد والسياحة: «يعد برنامج «مبتكر» ودبلوم الصانع الذي يدعمه دليلاً على سنوات من التعاون الوثيق بين مختلف خبراء الصناعة وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في دبي.

وتشترك جميعها في إلهام ودعم مجتمعات الصناع المحليين والشركات الناشئة المبتكرة، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، لدعم ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية.

ويعكس الاحتفال بتخريج هذه المجموعة من رواد الأعمال الطموحين، قوة الشراكة التي تجمعنا مع «دبي للثقافة»، حيث نمهد معاً الطريق لهم لبدء رحلتهم، بعد حصولهم على فهم عميق للأسواق المحلية، والمهارات اللازمة لتطوير منتجات رائدة».

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