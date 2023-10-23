9.3 مليارات رهون الوحدات السكنية بأبوظبي في 2023

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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تراجع حجم رهون الوحدات العقارية السكنية في أبوظبي حوالي 6% خلال العام الجاري وفق مؤشرات حديثة للقطاع صادرة عن دائرة البلديات والنقل لتنخفض إلى 9.3 مليارات درهم خلال التسعة أشهر من العام الجاري مقابل 9.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها العام الماضي.

وأوضحت البيانات بأن عدد الوحدات المرهونة العام الجاري تقلص بدورها لينخفض من 5841 وحدة عن عام 2022 إلى 4891 وحدة منذ بداية العام الجاري. وكانت الشقق السكنية بكافة أشكالها الأقل في حركة الرهن العقاري عن طريق برامج التمويل بحصة 14% من إجمالي حجم الرهون التي تمت منذ بداية العام بحوالي 1.3 مليار درهم مقابل ملياري درهم في الفترة نفسها من 2022. واستحوذت الشقق على حصة بلغت 24% من عدد الوحدات المرهونة منذ بداية العام الجاري بحوالي 1873 شقة مقابل ما يزيد على ألفي شقة مرهونة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحافظت رهون الفلل والتاون هاوس على حصة متزايدة العام الجاري عن مثيلاتها العام الماضي، حيث سجلت الحصة الأكبر من حجم الرهون العام الجاري بنسبة 86% بحوالي 8 مليارات درهم خلال الشهور التسعة مقابل 7.8 مليارات في 2022. وبلغت حصة الفلل 76% من الوحدات المرهونة بحوالي 3718 وحدة خلال الشهور التسعة مقابل 3896 وحدة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتأثر سوق الرهونات العقارية بشكل عام بالتغيرات المتلاحقة التي شهدتها معدلات أسعار الفائدة البنكية على مدار العام.

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