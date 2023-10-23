بحث تعزيز علاقات القطاع الخاص في الإمارات وفيجي

المصدر: دبي ـ وام

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بحث حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات في مكتبه بدبي مع مانوا سيرو كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتعاون والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاتصالات بجمهورية فيجي ووفد مرافق له سبل استغلال الفرص المتاحة في مجالات عدة أهمها قطاع السياحة والأمن الغذائي، والعمل على معالجة التحديات اللوجستية لتعزيز التعاون بين الجانبين. حضر اللقاء المهندسة فريدة عبد الله العوضي رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات سعي الغرف لزيادة آفاق التجارة البينية بين دولة الإمارات وجمهورية فيجي من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على تبادل البعثات التجارية، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الصديقين. وشدد على أن اتحاد غرف الإمارات كممثل للقطاع الخاص على أتم الاستعداد لبحث فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص بجمهورية فيجي وتبادل الخبرات بهدف تحقيق مزيد من المكاسب، بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة.

من جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتعاون والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاتصالات بجمهورية فيجي، عن اعتزازه بالصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيجي، التي تنعكس إيجاباً على متانة علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً دعمه لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز علاقات القطاع الخاص بين البلدين الصديقين، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات، ويعود بالمنفعة على أصحاب الأعمال والمستثمرين.

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