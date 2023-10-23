مكتب الذكاء الاصطناعي يوقع اتفاقية شراكة مع «كود دوت أورغ»

المصدر: دبي - البيان

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وقّع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مذكرة تفاهم مع منظمة «كود دوت أورغ»، لتعزيز الشراكة الشاملة في المجالات التكنولوجية، وفي تطوير وتبنّي الأساليب التي تعتمد الحلول التكنولوجية وعلوم الكمبيوتر، وتنفيذ أنشطة ومشاريع مشتركة، تتضمن برامج بناء المهارات اللازمة لقيادة المستقبل الرقمي في دولة الإمارات.

وقّع الاتفاقية صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وفرانسيسكو خوسيه غارسيا ديل بوزو المؤسس والمدير التنفيذي لدى شركة «جينيرسين كود»، ومدير «كود دوت أورغ» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن فعاليات «جلوبال ديف سلام»، التي عقدت في مقر المبرمجين، بالتزامن مع معرض جيتكس جلوبال 2023.

وأكد صقر بن غالب أن الشراكة الجديدة، تأتي ضمن الجهود الحكومية لتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في المجالات الرقمية ومجالات البرمجة، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية في الدولة، وبناء المهارات الوطنية والعالمية في المجالات التكنولوجية، انطلاقاً من دولة الإمارات، وإنشاء شبكات تجمع المؤسسات الرائدة للاستفادة من تجاربها، ومشاركة الخبرات الناجحة معها.

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