«نيو موبيليتي» تحصد 10 ملايين دولار في جولة تمويل

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة نيو موبيليتي (نيو)، المتخصصة في مجال خدمات لوجستيات الميل الأخير والتنقل والبنى التحتية الكهربائية بالكامل، إطلاق حلول الميل الأخير في الإمارات. يأتي ذلك عقب اجتياز مرحلة التمويل السابق للافتتاح الرسمي بنجاح، حيث تمكّنت من جمع 10 ملايين دولار في مرحلة الإغلاق الأوّلي من التمويل، وذلك من شركة دلتا كورب هولدينج (دلتا)، منصة تمويل الأصول الخضراء؛ وبايس ساستاينابيليتي فاند (بايس)، شركة الخدمات اللوجستية وغيرها من المستثمرين.

وسيصبّ هذا الاستثمار مباشرة في خدمة رؤية نيو لا سيّما وأنّها تطمح إلى توسيع رقعة عملياتها لتشمل أسطولاً من 5000 مركبة كهربائية بحلول العام 2025. وأكدت الشركة التزامها بمواءمة عملياتها وأعمالها مع مبادرة الإمارات لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية وجدول أعمال «كوب28».

وقال أبشيك شاه، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة نيو موبيليتي: هذا التمويل إنجاز مهم في رحلتنا نحو تحقيق طموحنا، إذ أسهم في تسريع التحول نحو لوجستيات الميل الأخير الصديقة للبيئة.

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