«نورون» تعزز إنتاجية مواقع العمل في الإمارات بإطلاق منصة لاسلكية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة هيلتي، نورون NURON ومقرها المنطقة الحرة في جبل علي، المنصة اللاسلكية الجديدة التي يمكنها تحسين إنتاجية موقع العمل، وكفاءة التكلفة، والسلامة، وتعتمد نورون على منصةٍ ببطارية واحدة تغطي جميع الاستعمالات ذات الصلة من الأعمال الخفيفة إلى الشاقة.

وقال توماس دروبسيت، رئيس فرع منطقة الخليج: «يستغرق ترتيب الكابلات ومولدات الطاقة في مواقع البناء حوالي خُمس يوم العمل، ويصبح العمل في الطوابق العالية والمناطق المرتفعة والضيقة والمواقع النائية والواسعة أكثر تعقيداً ويستغرق وقتاً أطول.

في هيلتي، نحن نقوم بتطوير منتجاتٍ مبتكرة تعزز إنتاجية عملائنا، حيث تتيح نورون للخبراء تحويل معظم أدوات الطاقة إلى أجهزة لاسلكية، وسنواصل إضافة المزيد من المنتجات إلى هذه المنصة خلال السنوات القادمة».

وتتميز بطاريات «نورون» المعاد تصميمها بمتانة أكبر مع هيكلها الجديد المقوى بألياف الزجاج وحوافٍ خارجية تمتص الصدمات، مما يوفر حماية إضافية حتى في أصعب الظروف في منطقتنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإلكترونيات فيها محكمة الإغلاق لتوفير الحماية من الرطوبة والغبار والملوثات الأخرى.

وعملت هيلتي أيضاً مع الخبراء في مجال البناء لتطوير تقنيتين جديدتين لزيادة السلامة عند استعمال مجال الزاوية، حيث يقوم نظام جهاز التحكم الآلي ثلاثي الأبعاد (3D ATC) بإيقاف تشغيل الأداة وتفعيل قرص الفرامل عند حدوث حركة مفاجئة غير منضبطة في أي اتجاه. وتأتي نفس وظيفة تقليل المخاطر هذه مع نظام سينس تك (SensTech) الجديد، والذي يستشعر عندما يتم إزالة يد المشغل ويقوم بإيقاف تشغيل الأداة عند سقوطها عن طريق الخطأ.

وأضاف توماس دروبسيت، رئيس فرع منطقة الخليج، قائلاً: «نحن نلتزم بجلب ميزة الاتصال السحابي إلى الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2025. من خلال الخدمات المتاحة حالياً من هيلتي مثل إدارة مجموعة الأدوات وبرنامج أون تراك، يمكن استخدام بيانات الأدوات لتحسين العديد من العمليات وتقليل وقت التوقف عن العمل والتكاليف».

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