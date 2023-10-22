الشبيه بالبشر.. «ياسمينة» مساعد الذكاء الاصطناعي الناطق باللغة العربية

المصدر: دبي - البيان

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شهدت فعاليات «جيتيكس جلوبال» 2023 إطلاق المساعد «ياسمينة (Yasmina) » مساعد الذكاء الاصطناعي الناطق باللغة العربية والذي يتمتع بالذكاء العاطفي. يعد هذا المساعد الذكي رفيقًا متعاطفًا يتخطى المهام الأساسية مثل بث الموسيقى أو تشغيل الأجهزة المنزلية الذكية.

وقال سامر محمد، المدير الإقليمي لياسمينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى شركة «يانغو(Yango)»، مالكة مشروع المساعد «ياسمينة (Yasmina)»: «ما يميز «ياسمينة» عن المساعدين الآخرين هو القدرة على الحفاظ على حوارات شيقة وممتعة ومتناسقة لتشعر كأنك تتحدث إلى شخص حقيقي. إن النموذج اللغوي الكبير الخاص الذي يضم أكثر من تعبير لغوي مشتق هو الذي يجعل ياسمينة قادرة على المحافظة على محادثة سلسلة وودية شبيهة بالإنسان، وذلك بمساهمة المئات من محترفي المحتوى الذين قاموا بتحرير وتحسين حوارات ياسمينة وإتقانها. وتجدر الإشارة إلى مشاركة عدد كبير من الأشخاص من ذوي الاختصاص في مدن مختلفة من المملكة العربية السعودية منها الرياض وجدة والدمام وغيرها في تدريب «ياسمينة» للتعرف على مجموعة واسعة من أنماط الكلام والنغمات واللهجات. كما بإمكان «ياسمينة» التعرف على ما إذا كان المستخدم ذكرًا أم أنثى، وتفهم اللهجات العربية الرئيسية، وتتحدث اللهجة الخليجية بطلاقة، وستتمكن قريبًا من التحدث وفهم اللغة الإنجليزية».

وأضاف: «وعلى المستوى العملي، تعمل ياسمينة كمركز للمنزل الذكي: بحيث يمكنك أن تطلب من «ياسمينة» ضبط درجة حرارة الغرفة، أو تشغيل المكنسة الكهربائية، أو البحث عن وصفة جديدة. إنها أكثر من مجرد تطبيق على هاتفك، حيث يمكن دمج «ياسمينة» في تطبيقات وأجهزة منزلية ذكية أخرى، بما في ذلك مكبرات الصوت الذكية».

واختتم بقوله: «تتمثل رسالتنا في يانغو (Yango) تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. لذا، أنشأنا مساعداً ذكياً يتحدث اللغة العربية والذي يجعل من المهام اليومية مهمة ممتعة ويتناسب تماماً مع أي منزل في دول مجلس التعاون الخليجي».

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