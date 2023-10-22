محمد بن حم يزور شركة «مولكوم» للأغذية العالمية في موسكو

المصدر: موسكو - البيان

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قام الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شموخ، بزيارة إلى شركة «مولكوم» للأغذية العالمية في موسكو، وذلك خلال جولة عمل في العاصمة الروسية للاطلاع على الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات.

واطلع على مرافق الشركة والتكنولوجيا المستخدمة في مختلف عمليات التصنيع والإنتاج الغذائي، واستمع بن حم إلى شرح مفصل عن المصنع، حيث يضم أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج وأنظمة مراقبة الجودة، مثنياً على المستوى المتقدم الذي تطبقه الشركة في جميع مراحل الإنتاج.

وناقش بن حم مع سيرجي لاقيه، مالك شركة مولكوم للأغذية، أهم التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج الغذائي، وبحثا سبل تعزيز العمل المشترك، واتفق الجانبان على دراسة عدد من المشاريع ذات الصلة بالمجال الغذائي، والعمل على إعداد جدول زمني لبحث إمكانية إقامة شراكة مستدامة لتوظيف أحدث التقنيات العالمية والحلول المبتكرة في مجال التغذية.

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