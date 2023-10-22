خريجون جدد: الخبرة والتدريب حجر عثرة في التوظيف والمعارض فرصة لتوفيرها

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

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كثير من الخريجين والخريجات المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية أو ثانوية من الباحثين عن عمل، تحول الخبرة والتدريب دون حصولهم على الوظائف المطروحة في سوق العمل، وتقف حاجزاً بينهم وبين الوظيفة، فأضحت معارض التوظيف بالنسبة لهم فرصة ثمينة لإيجاد وظائف شاغرة في العديد من الجهات المشاركة في تلك المعارض، لافتين إلى أن هناك بعض الجهات طالبة الوظائف، تستقطب الخريجين الجدد، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم، وبعضها تطلب الخبرة، ما يقلل فرصهم في التوظيف بالنسبة للطلبة الخريجين حديثاً، فلم يتحصلوا على وظائف بسبب عدم حصولهم على الخبرات والدورات التدريبية اللازمة التي تؤهلهم إلى الوظائف المطروحة، مبينين أنه من خلال تلك المعارض، يتم إجراء المقابلات الشخصية معهم ساعة تقديم السيرة الذاتية، كما أن بعض الجهات توظف فوراً من غير شرط الخبرة، كما أن بعضها تطلب الخبرة، أو يتم إعلام الباحث عن وظيفة، بأنه سيتم التواصل معه إلكترونياً.

التقت «البيان» بعض طالبي الوظائف، حيث أكدوا أنهم قدموا سيرهم الذاتية للجهات المشاركة في العديد من المعارض، التي تقام في مختلف إمارات الدولة، مبينين أن الدولة عملت على تمكين الشباب، وتوفير كل معينات النجاح لهم، حيث وفرت التعليم المناسب، حتى نالوا الشهادات العليا في مختلف التخصصات التي يطلبها سوق العمل، مطالبين بعض الجهات بضرورة توفير التدريب اللازم لهم، حتى يتحصلوا على الوظائف (فوراً)، في الشواغر المطروحة، وفق شهاداتهم وتخصصاتهم.

فرصة

أكد أحمد جمعة المروي، خريج ثانوية عامة، أن تلك التجربة تعد الثانية له في زيارة المعرض الوطني للتوظيف، وأنه يأمل في أن يجد الوظيفة التي تتناسب مع مؤهله وخبرته في التصوير، الذي مارسه لمدة عامين في إحدى الجهات، مبيناً أن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة، عرضت الكثير من الوظائف من خلال المعرض، والذي أضحى منصة مثالية، تتيح الاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة تحت سقف واحد، متمنياً ألا تقف الخبرة حجر عثرة أمامه، وتحول دون توظيفه.

تخصص

ويتمنى حسن بطي السويدي، يدرس بجامعة الشارقة، تخصص الأمن السيبراني، أن يجد وظيفة في معرض التوطين الوطني بالشارقة، حتى يتمكن من إكمال دراسته، وأن تتم مقابلته في ذات اليوم، وتوظيفه، حيث تتوافر العديد من الشركات العارضة للوظائف، كما أنه حرص على زيارة المعرض، لتقديم سيرته الذاتية للمـؤسـسات المشــاركة فيه، فنثرها في عدد من الجهات، إضافة إلى جهات عديدة حكومية، وخاصة، مبيناً أن المعرض يعد فرصة جيدة للمواطنين الباحثين عن العمل.

وأكد راشد يوسف الملا، خريج من كليات التقنية العليا بالشارقة 2023، تخصص هندسة ميكانيكية، أنه قدم في الكثير من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، وفقاً لتخصصه، متمنياً أن يجد وظيفة مناسبة لتخصصه من خلال معرض التوظيف الوطني في إكسبو الشارقة، لافتاً إلى أنه أجرى العديد من الدورات التدريبية التي ستساعده في الحصول على وظيفة، وأنه متأمل خيراً بأن يجد وظيفة شاغرة من خلال المعرض الوطني – خصوصاً – وأن هناك العديد من الجهات المشاركة، وأنه قدم في الكثير منها، متمنياً التواصل معه في أقرب وقت، بحسب وعد الجهات التي قدم فيها، وألا تكون الخبرة حجر عثرة أمامه.

تطوير

ويقول عبد الرحمن خالد العلوي، تخصص هندسة ميكانيك من تقنية دبي، والتي تخرج فيها عام 2021، أنه قدم في عدد كبير من المؤسسات المشاركة في المعرض، كما قدم في الدورات الماضية، إلا أنه حتى الآن لم يتلقَ سوى وعود بالاتصال، مبيناً أنه يرغب في الاعتماد على نفسه وتطويرها بالدورات التدريبية، كما أنه بذل قصارى جهده، لكن أبواب العمل مغلقة في وجهه بسبب الخبرة، على الرغم من استعداده للعمل في وظيفة مناسبة، مبيناً أنه أعد نفسه بالعديد من الدورات التدريبية التي تؤهل إلى سوق العمل خلال الفترة الماضية، منها دورة المهارات الإدارية.

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