تريند مايكرو تدعم المؤسسات بحلول حماية أصولها الرقمية وتأمين أمنها السيبراني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت تريند مايكرو، الشركة العالمية في مجال الأمن السيبراني، خلال فعاليات معرض جيتكس غلوبال 2023، أحدث الحلول والابتكارات في قطاع الأمن السيبراني، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تمكين جميع المؤسسات، عبر مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من حماية أصولها الرقمية، وتأمين مجالها السيبراني.

وقال أسعد عُرابي المدير العام لتريند مايكرو في منطقة الخليج العربي والأسواق الناشئة: «تلتزم تريند مايكرو بابتكار الحلول الأمنية ومنصات الوقاية من التهديدات الرائدة لحماية البنى التحتية الرقمية، عبر مختلف البيئات السحابية والخوادم والشبكات والأجهزة الطرفية، بما يُعزز إمكانات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها. ولقد قمنا بتطوير حزمة من الحلول الأمنية المختلفة، القابلة للتكيف مع التطورات المستقبلية، بما في ذلك الحلول المستندة إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحلول التي تدعم نموذج العمل عن بُعد، مثل Trend Micro Cloud One، المعتمد على نهج الثقة الصفرية لتعزيز مستوى الأمن السحابي، كما نحرص أيضاً على تطوير الحلول المرتبطة بإنترنت الأشياء، وذلك لضمان مستقبل أكثر أماناً، في ظل تطور المشهد السيبراني المعقد».

وقد استعرضت تريند مايكرو، خلال فعاليات الحدث، مجموعة واسعة من حلولها الرائدة، بما فيها حل «Trend Micro Workforce One»، الذي يساعد على مكافحة فيروسات الفدية والتصيد الاحتيالي وعمليات اختراق البيانات. بالإضافة إلى «Trend Micro Network One»، الحل الفعّال لتعزيز أمان الشبكات، والذي يعمل بنموذج أمان الثقة الصفرية. بالإضافة إلى ابتكار «Trend Vision One Companion»، وهو حل أمني يعمل كمساعد شخصي ذكي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تجسد هذه الحلول النهج المتطور الذي تعتمده تريند مايكرو، لتمزج بين أحدث التقنيات التكنولوجية، وإمكانات الأمن الرقمي، بهدف ضمان تحقيق بيئة رقمية آمنة.

ومن الجدير بالذكر، أن 70 % من الشركات الكبرى حول العالم، تخطط لزيادة الإنفاق على الأمن السيبراني بالفترة المقبلة، مع ارتفاع وتيرة الهجمات. إذ من المتوقع أن ينمو سوق التأمين الإلكتروني العالمي إلى 20.4 مليار دولار، بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.2 %، وذلك وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته ماكنزي للأبحاث مؤخراً، في حين كشفت دراسة أخرى أن الإنفاق العالمي على المنتجات والخدمات الأمنية، قد يبلغ بحلول العام القادم 174.7 مليار دولار، حيث أصبحت الشركات أكثر وعياً بأهمية الأمن السيبراني، وبات الاستثمار في الأمن ضرورة حتمية لديهم لاستمرار أعمالهم.

وفي ظل الارتفاع الملحوظ للتهديدات السيبرانية، التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تُمضي شركة «تريند مايكرو» قدماً بإجراءات استباقية لحماية المؤسسات المحلية، حيث كشف تقرير الشركة عن النصف الأول لعام 2023، عن رصد الشركة وحجبها لأكثر من 475 مليون تهديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في النصف الأول فقط من العام الجاري، ما يعكس الحاجة إلى امتلاك بنية تحتية قوية للأمن السيبراني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز