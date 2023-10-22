75 % مبيعات شقق برج «دنيا» السكني في «داون تاون» دبي

المصدر: دبي - البيان

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أنجزت شركة "الإمارات العقارية"، الشركة المتخصصة في التطوير العقاري بيع نسبة 75%من برج "دنيا "السكني الذي يقع في منطقة قلب داون تاون دبي على مسافة قريبة من منطقة برج خليفة ومول دبي، حيث تم طرح البرج السكني للبيع بنظام التملك الحر، ويعد من المشاريع المميزة لشركة "الإمارات العقارية"، إضافة الى موقعه الاستراتيجي في قلب دبي النابض بالحياة، ويتوسط البرج فندقي العنوان داون تاون وفندق موفنبيك.

وتعكف الشركة دراسة عدد من المشاريع العقارية المميزة في كل من دبي وعجمان بهدف رفد السوق بمشاريع عقارية نوعية، تنال رضاء المستثمرين.

17 طابقاً

وقالت حنان جنحو، المدير التنفيذي لشركة "الإمارات العقارية"، بانه تم طرح برج "دنيا" السكني للبيع بنظام التملك خلال الربع الأول من العام الحالي، في دبي داون تاون قرب مول دبي، والذي يتكون من 17 طابقاً وعدد 170 شقة سكنية وعدد من المحلات التجارية.

وأكدت أن شركة "الإمارات العقارية" تعمل جاهدة لتطوير أعمالها وعمل محفظة عقارية بتنفيذ سلسلة من مشاريع الأبراج السكنية الجديدة في كل من دبي وأبوظبي وعجمان وطرح مشاريع متنوعة لجميع المستثمرين.

وأشارت إلى أن برج "دنيا" السكني وفرت به جميع الخدمات لتحقيق الراحة للسكان، حيث خصص الطابق الأرضي للمحلات التجارية الخدمية، كما يوجد به طابق كامل للخدمات وتشمل كلاً من حوض سباحة، وصالة رياضية، ومنطقة خاصة للعب الأطفال، ومصلى للرجال وآخر للنساء.

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