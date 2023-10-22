جمارك دبي ترسخ ريادتها بتعزيز التعاون مع الهيئات الجمركية والدبلوماسية

المصدر: دبي – البيان

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تعمل جمارك دبي على الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع هذه الإدارات من خلال استقبال وفودها الزائرة واطلاعها على الإنجازات والابتكارات التي تم اطلاقها لإحداث نقلة نوعية في مستوى العمل الجمركي محلياً واقليمياً ودولياً، وذلك انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية في تطوير العمل الجمركي عبر توثيق العلاقات مع الإدارات الجمركية حول العالم.

وشهد العام الحالي سلسلة من الزيارات لوفود رفيعة المستوى استقبلتها جمارك دبي من عدة إدارات جمركية في الدول الشقيقة والصديقة، حيث ساهمت هذه الزيارات في التعريف بإنجازات الدائرة ومشاركتها الفاعلة في ترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية.

وشملت الوفود الزائرة التي استقبلتها الدائرة وفداً من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، استقبلهُ سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث ترأس الوفد العُماني المقدم خليفة بن طالب المسقري مدير جمارك ظفار، وتم اطلاعهم على أبرز الإنجازات التي حققتها الدائرة لتطوير العمل الجمركين وقام الوفد بزيارات ميدانية لعدة مراكز جمركية شملت مركز جمارك مرفأ ديرة والخور للاطلاع ومركز جمارك جبل علي وتيكوم، حيث اطلع على نظام الفحص المتطور عبر المسح بالأشعة السينية (X-Ray)، والذي يختصر الجهاز وقت التفتيش من نحو 6 ساعات يدوياً إلى 5 دقائق فقط، كما زار الوفد مطار دبي الدولي واطلع على جهود إدارة عمليات المسافرين وذهب بعدها إلى مركز جمارك قرية الشحن التابع لإدارة مراكز الشحن الجوي للاطلاع على إجراءات الشحن والخدمات الجمركية المقدمة للتجارة المنقولة جواً، كما زار الوفد المقر الجديد لإدارة الدعم الفني في منطقة ورسان، واطلع على جهودها في تطوير المعدات والتجهيزات.

وبمواكبة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تركية الصديقة، استقبل سعادة المدير العام لجمارك دبي ضمن مبادرة ارتباط مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس الاعمال وفداً اقتصادياً ودبلوماسياً تركياً برئاسة سعادة أنور شيلان القنصل العام لجمهورية تركية، حيث تم البحث في تعزيز نمو تجارة دبي الخارجية مع تركية، حيث تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين التبادل التجاري المشترك، كما تفتح المجال لزيادة الاستثمارات في كلا البلدين إذ يبلغ عدد الشركات التركية العاملة في الإمارات حالياً 620 شركة.

كما استقبل سعادة المدير عام جمارك دبي وفداً رفيع المستوى من مكتب الجمارك الرئيسي في هامبورج برئاسة مايكل شريدر، مدير مكتب الجمارك الرئيسي في هامبورغ، حيث بحث الجانبين سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما ينعكس هذا التعاون الجمركي البناء إيجاباً على أنظمة وبرامج العمل لدى الطرفين، وتعزيز المبادلات التجارية بين كل دبي وألمانيا.

وتم خلال الزيارة عرض النجاح الذي حققته الدائرة في مجال تخليص السلع والبضائع وتقييم المخاطر، حيث يدعم نظام محرك المخاطر الذي طورته جمارك دبي الموافقة والتخليص التلقائي لـنحو 97 % من إجمالي المعاملات دون تدخل بشري في أقل من دقيقتين، كما تم شرح مبادرة منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود وفوائد الانضمام للمنصة، وقدمت الدائرة عرض توضيحي لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للعملاء الأعضاء ومعايير تقييم واعتماد المشغلين الاقتصاديين.

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