98 دولة تشارك في «بريك بلك الشرق الأوسط» في دبي فبراير 2024

المصدر: البيان

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أعلن منظمو مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط عن مواعيد الحدث القادم لعام 2024، الذي من المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 13 فبراير من العام المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، لتوحيد القطاع من جديد وتعزيز نمو الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد النجاح الكبير لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2023، الذي أقيم تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات.

وقد اختُتمت نسخة العام 2023 من الحدث بنجاح كبير، وحضور 6,496 مشاركاً، بزيادة قدرها 93% في عدد الزوار مقارنة بالعام 2022، وارتفاع بنسبة 84% في عدد الجهات المشاركة، حيث استقطب مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط المتخصصين من مختلف أطياف قطاع المشاريع الكبرى وسلسلة الإمداد والتوريد، بما في ذلك قطاع الشحن والنقل البحري، والموانئ والمحطات، والمعدات الضخمة، والنقل الجوي والبري. وتطرّق المؤتمر إلى جميع أوجه التطور والنمو في القطاع، ليحدد مدى تقدمه والمستوى الذي وصل إليه لغاية العام الماضي. وشمل جلسات حوارية نوعية، تناولت مناقشات متعمقة حول التوقعات المستقبلية لأعمال نقل المعدات الضخمة، وزيادة سعة قطاع الشحن، وتعزيز الاستدامة، ودور المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية وقطر وغيرها من الأقاليم الأخرى، كما تم تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسة خلال الحدث، شملت إفطار التعارف للنساء في بريك بلك، ويوم التعليم.

دفع عجلة النمو

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «تؤدي دولة الإمارات دوراً حيوياً في تعزيز قدرات قطاع التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً، وعلى مدار السنوات الماضية أسهم مجال شحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع المتنامي في نجاح هذا القطاع بشكل رئيس، وتمكّنا بفضل قدراتنا التنافسية الوطنية المتمثلة في مرافقنا المتقدمة ومنظومة البنية التحتية الحديثة والمتطورة لموانئنا من تعزيز نجاح القطاع ودفع النمو الاقتصادي للبلاد. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات الجائحة العالمية، تمكنت الصناعة من البقاء والنمو بفضل النجاحات التي تم تحقيقها من قبل المؤسسات الرائدة التي تعمل في مجال البضائع السائبة ومعدات المشاريع؛ إذ من المتوقع أن يسجل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات نسبة نمو قدرها 5% بحلول عام 2026، بحسب التقرير الصادر عن «موردور إنتليجنس». ومن خلال مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط نتطلع إلى إتاحة العديد من الفرص الجديدة التي يمكن من خلالها ترسيخ هذا التقدم، وإقامة شراكات صناعية بين مختلف الشركات العاملة في هذا القطاع».

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: «نحرص في وزارة الطاقة والبنية التحتية على مواكبة رؤية القيادة لدعم تنوع الاقتصاد واستدامته في دولة الإمارات والمنطقة، ونلتزم بضمان تنميته، فقد شهد قطاع شحن المعدات الضخمة للمشاريع العديد من التحولات خلال العامين الماضيين، بسبب التقدم في صناعات متعددة، مثل النفط والغاز، والتشييد والبناء، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، كما أن الرقمنة وتبني التقنيات الجديدة قد عزز من سلسلة القيمة للقطاع داخل دولة الإمارات وخارجها. كل ذلك أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة التي نتطلع إلى استفادتها من الموانئ المتطورة والبنى التحتية لمرافق الشحن».

وأضافت آل مالك: «يتمثل هدفنا النهائي في تمكين جميع الأطراف المعنية في الصناعة كي تصبح دولة الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية. من أجل ذلك ندعم بشكل متواصل مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لأهميته في تعزيز هذا القطاع في دولة الإمارات والشرق الأوسط. وباعتباره مسهماً حيوياً في نمو اقتصادات المنطقة؛ يؤدي هذا الحدث دوراً استراتيجياً من خلال الجمع بين الحكومات وخبراء الصناعة لتبادل المعلومات والتعاون لتحقيق قيمة مضافة للصناعة. ونحن على ثقة من أن نسخة 2024 من الحدث ستواصل العمل على تحقيق تطلعات القطاع والدولة بشكل عام».

دعم آفاق التميز

من جانبه قال بن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط: «عاماً بعد عام، يزداد اهتمام المعنيين بقطاع شحن البضائع السائبة لحضور مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، الذي أثبت أنه الحدث الأبرز المتخصص في قطاع شحن البضائع والمشاريع الكبرى. وقد كان التفاعل الذي شهده الحدث هذا العام استثنائياً؛ حيث شارك متخصصون من 98 دولة، في مقدمتها دولة الإمارات والهند والمملكة العربية السعودية وألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة، وغيرها. وكان أكثر من 32% من المشاركين من أصحاب القرار النهائي للشراء في المؤسسات التي يمثلونها، وهم الأشخاص الأكثر تأثيراً في الصناعة. وقد أكد أكثر من 90% من العارضين حجزهم لعام 2024، وقام العديد منهم بزيادة المساحة التي حجزوها سابقاً، ما دفعنا إلى إضافة قاعة ثالثة لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة في نسخة عام 2024».

وأضاف بلامير: «من أجل مواجهة التحديات الحالية في قطاع شحن المشاريع، سلط جدول أعمال الحدث الضوء على الحلول التي تدفع تقدم الصناعة، وحرصنا على تلبية احتياجات جمهور عريض من المعنيين بالقطاع، بدءاً من المسؤولين الحكوميين إلى قادة الصناعة والمتخصصين، وحتى الطلاب وفئة الشباب. ويمكنني التأكيد بكل ثقة على أن الحدث في العام المقبل سيكون أكبر وأكثر تنوعاً، بناءً على الزيادة الكبيرة في نسبة المشاركة لهذا العام».

وقد شهدت النسخة السابقة من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2023 العديد من الفعاليات التي تم إطلاقها لأول مرة، والتي سيتم إعادة تنظيمها خلال العام المقبل، أبرزها حفل الاستقبال الذي أقيم في اليوم الأول، واليوم المفتوح للغولف، الذي تم تنظيمه قبل يوم من انطلاق المؤتمر والمعرض في نادي دبي هيلز للغولف.

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