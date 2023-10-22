نظرة إيلون ماسك المتشائمة تكبد أسهم تسلا أكبر خسائر أسبوعية في 2023
انخفض سهم تسلا خلال تداولات الجمعة؛ ما كبده أكبر خسائر أسبوعية في العام الجاري؛ حيث أنهى السهم آخر جلسات الأسبوع عند 211.99 دولاراً.
وبلغت خسائر سهم تسلا هذا الأسبوع أكثر من 15% بعد أن أصبح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك متشائماً بشأن قضايا الاقتصاد الكلي خلال تعليقه على نتائج الربع الثالث يوم الأربعاء.
يمثل هذا الأسبوع الأسوأ بالنسبة لسهم تسلا هذا العام، على الرغم من أن أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية لا تزال مرتفعة بنسبة 96% منذ بداية العام حتى الآن.
وبالنسبة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت تسلا تحقيق إيرادات بقيمة 23.35 مليار دولار، وأرباح بقيمة 1.85 مليار دولار، وهو انخفاض مقارنة بالربع السابق. وكانت الأرباح أقل من الربع نفسه من العام الماضي أيضاً.
وفي تعليقه على نتائج الربع الثالث، صدم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك السوق بملاحظات متشائمة للغاية بشأن الاقتصاد، وشدد على أن خفض التكاليف وخفض الأسعار سيكون ضرورياً لشركة تسلا في الأرباع المقبلة.